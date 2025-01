Hnutí ANO oslabuje, ukázal nový průzkum. STAN začíná dotahovat koalici Spolu

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo ANO, podle volebního modelu agentury NMS Market Research získalo 32,3 procenta hlasů. Druhá by byla koalice Spolu se ziskem 17,1 procenta. Pro obě uskupení jde v porovnání s prosincovým modelem o pokles. Ztrácela i SPD. Naopak Starostové, Piráti a Motoristé sobě si polepšili. Do Sněmovny by se podle modelu dostalo sedm stran a hnutí.

Hnutí ANO v průzkumu podruhé v řadě oslabilo. Loni v prosinci byla jeho podpora o 1,3 procentního bodu vyšší. Koalice Spolu oproti předchozímu modelu oslabila o 1,2 procentního bodu. „Vypadá to, že spíše než o první místo se bude prát o druhé. STAN totiž mírně posílil a začíná se dotahovat na Spolu,“ uvádí agentura NMS. Pro Starosty by v lednu hlasovalo 12,4 procenta voličů, o 1,2 procentního bodu více než v prosinci.

Pirátům prospěla výměna vedení

Čtvrté zůstává s odstupem SPD, kterému aktuální model přisoudil 6,9 procenta, o procentní bod méně než v prosinci. Naopak Piráti druhý měsíc po sobě mírně rostou a nyní by ve volbách získali 6,1 procenta hlasů. Straně podle autorů průzkumu prospěla výměna ve vedení, kdy dlouholetého šéfa Ivana Bartoše vystřídal náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Do Sněmovny by se dostali ještě Motoristé sobě a uskupení Stačilo! Motoristé si od prosince připsali 0,6 procentního bodu a získali by 5,9 procenta, což jej jejich dosavadní maximum v modelech NMS. Podpora Stačilo! klesla o 0,1 procentního bodu na 5,1 procenta.

Hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by nepřekročila Přísaha se čtyřmi procenty. Její podpora meziměsíčně stoupla o 1,7 procentního bodu. Data pro volební model ale začali autoři modelu sbírat dříve, než Motoristé sobě ohlásili samostatnou kandidaturu ve volbách.

Názory obyvatel pro volební model sbírala agentura NMS Market Research on-line mezi 9. a 13. lednem. Výzkumu se zúčastnilo 1002 respondentů ve věku od 18 let.

