Afghánistán, Írán, Jemen. Trump zakázal vstup občanům 12 zemí do Spojených států

Opatření začne platit 9. června. Americký prezident prohlásil, že nepřipustí, aby se Americe stalo to, co Evropě. Politika otevřených dveří za někdejšího demokratického prezidenta Joea Bidena po něj způsobila, že v USA jsou nyní nelegálně miliony a miliony lidí.

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal výnos, kterým Spojené státy od 9. června zakážou vstup občanům 12 zemí včetně Afghánistánu, Íránu či Jemenu, občanům dalších sedmi vstup výrazně omezí. Důvodem zákazů a omezení jsou bezpečnostní rizika, které dotčené státy pro USA představují.

„Nepřipustíme, aby se Americe stalo to, co se stalo Evropě,“ řekl republikán Trump ve videu, ve kterém rozhodnutí oznámil. Řekl také, že politika otevřených dveří za někdejšího demokratického prezidenta Joea Bidena způsobila, že v USA jsou nyní nelegálně miliony a miliony lidí.

Plné omezení vstupu se týká občanů Afghánistánu, Barmy, Čadu, Konga, Rovníkové Guineje, Eritreje, Haiti, Íránu, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu. Částečné omezení se pak vztahuje na občany Burundi, Kuby, Laosu, Sierry Leone, Toga, Turkmenistánu a Venezuely.

Trump k výčtu uvedl, že není definitivní a že v případě zlepšení se mohou podmínky pro dané státy zlepšit, nebo naopak mohou USA další země na seznam přidat. Nařízení vstoupí v platnost od 9. června 0:01 východního času (6:01 SELČ).

Proč ne Egypt

Americký prezident rovněž připomenul, že cestovní omezení pro občany vybraných zemí zavedl už během svého prvního mandátu. Označil je za jedny z nejúspěšnějších opatření a za klíčové pro zabránění teroristických útoků na americké půdě.

Jako příklad potřebnosti nového zákazu vstupu označil Trump nedělní žhářský útok ve městě Boulder v americkém státě Colorado na shromáždění na podporu izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Za útokem, při kterém utrpělo zranění přes deset lidí, podle policie stál egyptský občan Muhammad Sabrí Sulimán. Sulimán překročil dobu pobytu umožněnou turistickým vízem a měl propadlé pracovní povolení.

Agentura Reuters poznamenala, že Trump sice pro zdůvodnění zákazu vstupu připomenul události v Boulderu, Egypt ale na seznamu není.

Somálsko se již podle Reuters zavázalo s USA pracovat na vyřešení bezpečnostních otázek. Somálsku podle dokumentu, který Trump podepsal, chybí kompetentní či spolupracující ústřední orgán vydávající pasy a občanské doklady a postrádá kontrolní opatření. Z území Somálska rovněž vychází teroristická hrozby, dodal dokument.

Venezuela, které USA vytýkají nedostatečné kontrolní mechanismy, nespolupráci v otázce pasů a neochotu přijímat deportované občany, už podle AFP varovala své obyvatele před cestami do Spojených států. Takové cesty kvůli připravovaným omezením mohou být značně rizikové, uvedl Caracas.

