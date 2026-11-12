Ukrajincům znovu selhává systém Starshield. „Nevím, kdo to omezil,“ říká Trump
Ukrajinská armáda se znovu potýká s omezením vojenského satelitního systému Starshield, který využívá k obraně proti ruským dronům. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že nejde o náhodné výpadky, ale o systematické omezení, které komplikuje zachycování rychlých ruských strojů. Donald Trump mezitím uvedl, že neví, kdo přístup omezil, a odmítl, že by za tím stál on.
Ukrajinská armáda se podle prezidenta Volodymyra Zelenského už několik dní potýká se zásadním narušováním provozu systému Starshield podél celé frontové linie i nad územím okupovaným Ruskem. Starshield je vojenskou verzí satelitního systému Starlink a oba provozuje společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle Zelenského výpadky zásadně komplikují ukrajinskou protivzdušnou obranu a umožňují Rusku účinněji nasazovat drony.
Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026
„Naše jednotky bohužel už několik dní zaznamenávají zásadní narušování provozu Starshieldu nad územím Ukrajiny podél celé frontové linie a nad dočasně okupovaným územím Ukrajiny,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajinská strana podle něj zjistila, že systém přestává fungovat pro zařízení pohybující se rychlostí vyšší než 161 kilometrů za hodinu.
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Trump tvrdí, že neví, kdo omezení zavedl
Ukrajinská armáda podle Zelenského při prověřování problému dospěla k závěru, že nejde o nahodilé technické chyby, ale o systematické omezení. To má podle něj dopad zejména na schopnost protivzdušných systémů zachycovat některé ruské drony s proudovým pohonem, protože ukrajinské prostředky nemohou dosáhnout potřebné rychlosti.
Kyjev se s problémy systémů Starlink a Starshield potýkal už v říjnu. Elon Musk tehdy tvrdil, že Ukrajina porušila podmínky používání Starlinku. Americký prezident Donald Trump nyní v rozhovoru pro CBS News uvedl, že neví, kdo současný přístup omezil. „Vím ale, že když jsem se o tom dozvěděl, obnovilo se to,“ řekl a odmítl, že by za omezením stál on.
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