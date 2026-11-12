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newstream.cz Politika Ukrajincům znovu selhává systém Starshield. „Nevím, kdo to omezil,“ říká Trump

Ukrajincům znovu selhává systém Starshield. „Nevím, kdo to omezil,“ říká Trump

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ČTK
ČTK, fry
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Ukrajinská armáda se znovu potýká s omezením vojenského satelitního systému Starshield, který využívá k obraně proti ruským dronům. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že nejde o náhodné výpadky, ale o systematické omezení, které komplikuje zachycování rychlých ruských strojů. Donald Trump mezitím uvedl, že neví, kdo přístup omezil, a odmítl, že by za tím stál on.

Ukrajinská armáda se podle prezidenta Volodymyra Zelenského už několik dní potýká se zásadním narušováním provozu systému Starshield podél celé frontové linie i nad územím okupovaným Ruskem. Starshield je vojenskou verzí satelitního systému Starlink a oba provozuje společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle Zelenského výpadky zásadně komplikují ukrajinskou protivzdušnou obranu a umožňují Rusku účinněji nasazovat drony.

„Naše jednotky bohužel už několik dní zaznamenávají zásadní narušování provozu Starshieldu nad územím Ukrajiny podél celé frontové linie a nad dočasně okupovaným územím Ukrajiny,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajinská strana podle něj zjistila, že systém přestává fungovat pro zařízení pohybující se rychlostí vyšší než 161 kilometrů za hodinu.

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ČTK, vku

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Trump tvrdí, že neví, kdo omezení zavedl

Ukrajinská armáda podle Zelenského při prověřování problému dospěla k závěru, že nejde o nahodilé technické chyby, ale o systematické omezení. To má podle něj dopad zejména na schopnost protivzdušných systémů zachycovat některé ruské drony s proudovým pohonem, protože ukrajinské prostředky nemohou dosáhnout potřebné rychlosti.

Kyjev se s problémy systémů Starlink a Starshield potýkal už v říjnu. Elon Musk tehdy tvrdil, že Ukrajina porušila podmínky používání Starlinku. Americký prezident Donald Trump nyní v rozhovoru pro CBS News uvedl, že neví, kdo současný přístup omezil. „Vím ale, že když jsem se o tom dozvěděl, obnovilo se to,“ řekl a odmítl, že by za omezením stál on.

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