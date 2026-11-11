Rusko a Ukrajina se přiblížily míru, ale Evropa musí dostat rozum, uvedl ruský vyjednavač Medinskij
Jednání Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Zabí přinesla podle obou válčících stran určitý posun, zásadní spory ale zůstávají. Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij prohlásil, že se Moskva a Kyjev přiblížily k míru, zároveň však trvá na ruských podmínkách a odmítá výměnu území. Ukrajinská delegace mluví o dobrém impulsu, Američané upozorňují na přetrvávající nedůvěru a spory o území.
Rusko a Ukrajina se podle hlavního ruského vyjednavače Vladimira Medinského po dvoudenních rozhovorech v Abú Zabí přiblížily k mírové dohodě. „Zdá se mi, že ano,“ odpověděl v ruské televizi na otázku, zda jednání přinesla posun. Zároveň ale dodal, že mnoho závisí na Ukrajině, Spojených státech a na tom, zda „Evropa dostane rozum“. Moskva podle něj každopádně dosáhne cílů, které si stanovila.
Optimistické vyjádření tak doprovodil tvrdými podmínkami. Medinskij uvedl, že Rusko bude spokojeno až po vítězství a podpisu mírové dohody podle svých představ. Vyloučil také možnost výměny území s Ukrajinou a předpověděl další rozšiřování ruské „nárazníkové zóny“ u ukrajinských hranic. Ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija naopak uvedl, že rozhovory přinesly dobrý impuls k nalezení řešení do konce roku.
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