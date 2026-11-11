Evropa trénuje obranu Ukrajiny bez USA i Česka. Pavel českou neúčast kritizuje
Prezident Petr Pavel kritizoval rozhodnutí, podle něhož se čeští vojáci nezúčastní cvičení Koalicja 26.2 v Polsku. To má prověřit, jak by evropské armády dokázaly po skončení války zajistit bezpečnost Ukrajiny i bez amerických jednotek. Zatímco Pavel tvrdí, že Česko by u podobných příprav nemělo chybět, šéf SPD Tomio Okamura říká, že vláda české vojáky do podobných aktivit posílat nechce.
Prezident Petr Pavel nepovažuje za šťastné, že se čeští vojáci nemají zapojit do cvičení Koalicja 26.2, které se uskuteční v Polsku za účasti armád 11 evropských zemí. Cílem je v příštích dvou týdnech prověřit, jak by evropské státy dokázaly po skončení ruské agrese zajistit mír na Ukrajině i bez amerických jednotek.
„Nepovažuji to za šťastné, protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, tedy jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu. Mám za to, že by se Česká republika takového úsilí měla účastnit,“ řekl Pavel před jednáním s premiérem Andrejem Babišem.
Vláda Andreje Babiše schválila novou koncepci rozvoje české armády do roku 2040. Prioritou mají být protivzdušná a protidronová obrana, modernizace armády i nábor dalších vojáků. Prezident Petr Pavel ale dokument kritizuje: podle něj nezajistí splnění spojeneckých závazků ani dostatečnou připravenost na konflikt vysoké intenzity. Babiš jeho obavy mírní a připomíná, že stát musí vedle obrany financovat také zdravotnictví či dopravní infrastrukturu.
Babiš: Útok Ruska si neumím představit. Vláda schválila plán armády do roku 2040
Politika
Vláda Andreje Babiše schválila novou koncepci rozvoje české armády do roku 2040. Prioritou mají být protivzdušná a protidronová obrana, modernizace armády i nábor dalších vojáků. Prezident Petr Pavel ale dokument kritizuje: podle něj nezajistí splnění spojeneckých závazků ani dostatečnou připravenost na konflikt vysoké intenzity. Babiš jeho obavy mírní a připomíná, že stát musí vedle obrany financovat také zdravotnictví či dopravní infrastrukturu.
Okamura: Čeští vojáci tam nepojedou
Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura v pondělí uvedl, že v koalici panuje shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit na podporu Ukrajiny ani nebudou nasazeni přímo na jejím území. Ve videu na Facebooku zároveň řekl, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda.
Prezident Petr Pavel ostře zpochybnil vládní plán rozvoje české armády do roku 2040. Podle něj navržená koncepce nezajistí plnění závazků vůči NATO ani dostatečnou připravenost na konflikt vysoké intenzity. Česko podle projednávaného dokumentu neplní 70 procent požadovaných cílů výstavby schopností a u nejnáročnějších z nich zaostává o pět až deset let. Odpovědnost podle Pavla neleží na armádě, ale na politické reprezentaci.
Pavel varuje vládu: Armádní plán nestačí, Česko zaostává až o deset let
Politika
Prezident Petr Pavel ostře zpochybnil vládní plán rozvoje české armády do roku 2040. Podle něj navržená koncepce nezajistí plnění závazků vůči NATO ani dostatečnou připravenost na konflikt vysoké intenzity. Česko podle projednávaného dokumentu neplní 70 procent požadovaných cílů výstavby schopností a u nejnáročnějších z nich zaostává o pět až deset let. Odpovědnost podle Pavla neleží na armádě, ale na politické reprezentaci.
„My nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude,“ uvedl Okamura. Zároveň ale podle Aktuálně.cz není zcela jasné, zda Česko vůbec dostalo na cvičení oficiální pozvánku.
Serveru Aktuálně.cz později Okamura řekl, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. „Armáda ČR se cvičení Koalicja 26.2 účastní na štábní úrovni prostřednictvím svých příslušníků působících na operačních velitelstvích v Paříži a v Lyonu,“ dodal mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Vyplývá to podle něj ze zapojení do takzvané koalice ochotných.
Evropa zkouší, co zvládne bez USA
Cvičení v Polsku podle Aktuálně.cz organizují Británie a Francie a jeho cílem je procvičit logistické aspekty případného budoucího nasazení. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že hlavní důraz by se soustředil na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil tak, aby byly schopné odradit případnou další ruskou agresi a v případě potřeby se jí bránit.
Zapojit se má téměř 5000 vojáků z několika evropských zemí, mimo jiné z Polska, Španělska, Turecka, Švédska, Belgie, Nizozemska a Německa.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.