Mír na Ukrajině dostává nový impuls. Američané jedou za Putinem, pak za Zelenským
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner míří ve čtvrtek za Vladimirem Putinem do Moskvy a poté za Volodymyrem Zelenským do Dublinu. Navazují tak na dvoudenní jednání Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, která označili za produktivní, přestože zásadní spor o území zůstává nevyřešený. Washington zároveň tlačí na širší zapojení Evropy, Moskva ale evropské návrhy zatím odmítá jako nedostatečné.
Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner ve čtvrtek odcestují do Moskvy, kde budou jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poté zamíří do Dublinu za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta navazuje na dvoudenní rozhovory zástupců Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí, které zprostředkovaly Spojené státy.
„Steve a já zítra odcestujeme do Moskvy, kde se setkáme s prezidentem Putinem, abychom zhodnotili dnešní jednání a pokusili se dosáhnout pokroku,“ řekl Kushner podle agentury AFP. Následná schůzka se Zelenským má být zaměřena na výsledky rozhovorů a konkrétní návrhy, které americká strana předložila. Schůzku s Putinem následně potvrdil i Kreml.
Donald Trump může pokračovat v žalobě na BBC kvůli sestříhanému projevu z 6. ledna 2021. Federální soudce na Floridě odmítl případ zamítnout, a otevřel tak cestu k pokračování sporu, v němž americký prezident požaduje od britské veřejnoprávní stanice odškodné deset miliard dolarů. BBC už dříve přiznala redakční chybu a omluvila se, právní odpovědnost ale odmítá.
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Politika
Donald Trump může pokračovat v žalobě na BBC kvůli sestříhanému projevu z 6. ledna 2021. Federální soudce na Floridě odmítl případ zamítnout, a otevřel tak cestu k pokračování sporu, v němž americký prezident požaduje od britské veřejnoprávní stanice odškodné deset miliard dolarů. BBC už dříve přiznala redakční chybu a omluvila se, právní odpovědnost ale odmítá.
Nejtěžší zůstává otázka území
Kushner označil jednání v Abú Zabí za velmi produktivní, zároveň ale připustil, že jsou složitá a největší překážkou zůstává otázka územních sporů. Mezi Ruskem a Ukrajinou podle něj navíc nadále chybí důvěra. „Vidíme všechny složky potřebné k dosažení dohody a snažíme se najít způsob, jak vše spojit do jednoho celku,“ uvedl podle agentury Reuters.
Do budoucích jednání by se podle Kushnera měli zapojit také Evropané. Zástupci Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a Evropské unie byli v Abú Zabí přítomni, přímo do třístranných rozhovorů se ale nezapojili. Jednali pouze před jejich zahájením s americkou a ukrajinskou delegací a po skončení rozhovorů měly následovat další samostatné konzultace.
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Moskva Evropu zatím odmítá
Ruská delegace naopak zůstává k zapojení Evropy zdrženlivá. Její vedoucí Vladimir Medinskij uvedl, že Moskva zatím od evropských zemí neobdržela žádnou konkrétní mírovou iniciativu.
„Od evropských zemí jsme neobdrželi jedinou mírovou iniciativu ani jediný konkrétní mírový návrh, takže není jasné, o čem bychom měli jednat,“ řekl Medinskij. Evropské státy by se podle něj měly od amerických vyslanců učit „zdravému rozumu, realismu a touze dosáhnout míru“. Dodal, že Evropa se může stát součástí procesu „jakmile se v ní probudí svědomí“, přičemž poukázal na to, že západní země financují a vyzbrojují Ukrajinu.