ČEZ je mašina na peníze. Babiš ho chce celý
Energetická skupina ČEZ zvyšuje zisky v době, kdy se vláda připravuje na její úplné ovládnutí. Za prvních devět měsíců vydělala 26,6 miliardy korun, meziročně o 24 procent více, a zlepšila výhled na celý rok. Stát, který nyní drží zhruba 70 procent akcií, chce získat nad podnikem plnou kontrolu ještě v tomto volebním období. ČEZ už v létě založil novou dceřinou společnost, do níž plánuje vyčlenit nevýrobní aktivity.
Energetická skupina ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku vydělala 26,6 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o 24 procent. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Vzrostl rovněž čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je klíčový pro výpočet dividendy. Oproti loňsku naopak klesl provozní zisk firmy. Vyplývá to z údajů, které dnes ČEZ zveřejnil. Vedení společnosti zároveň navýšilo výhled hospodaření pro celý letošní rok, kdy čistý zisk očekává ve výši 34 až 37 miliard korun.
Konec windfall tax pomohl ziskům, provozní výsledky ale slábnou
Navýšení očekávaného čistého zisku je podle firmy především důsledkem nedávného prodeje 49procentního podílu ve slovenské společnosti JESS za 189 milionů eur (4,6 miliardy korun). Prodej se do výsledků hospodaření propíše až ve čtvrtém čtvrtletí roku, kdy navýší čistý zisk o 2,2 miliardy korun.
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Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy skupině vzrostl oproti loňsku o 19 procent na 26,3 miliardy korun.
Naopak provozní zisk EBITDA dosáhl za první tři čtvrtletí letošního roku 86,1 miliardy korun, což je meziročně o 17 procent méně. Podle firmy je pokles provozního zisku způsoben především nižšími realizačními cenami elektřiny a také slabšími výsledky v oblastech tradingu a prodeje. Pozitivně se na hospodaření naopak projevil především růst v distribuci plynu. V případě celoročního provozního zisku vedení ČEZ ponechalo dosavadní očekávání na úrovni 109 až 114 miliard korun.
ČEZ investoval 46 miliard. Peníze míří do elektráren i sítí
„Stabilní hospodaření nám umožňuje pokračovat v rozsáhlém investičním programu. Za devět měsíců jsme investovali 46 miliard korun, meziročně o pětinu více. Investujeme především do výrobních zdrojů a sítí, tedy do oblastí klíčových pro dlouhodobě bezpečné a spolehlivé dodávky energie,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Mezi nejvýznamnější investiční projekty skupiny patřilo pořízení jaderného paliva, projekt ZEVO Mělník, modernizace vodní elektrárny Orlík, fotovoltaické projekty a transformace teplárenství.
Celková výroba elektřiny ČEZ meziročně vzrostla o čtyři procenta na 38,7 terawatthodiny (TWh). Meziročně o dvě procenta vzrostla také spotřeba energií na distribučních územích skupiny. Distribuce zemního plynu na území GasNet dosáhla 45 TWh a meziročně vzrostla o šest procent.
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Vláda chce pomoci státní kase sektorovou daní, přičemž na tapetě jsou i banky, a zároveň kritizuje peněžní instituce i ČNB za výši sazeb. Sektorová daň by ale hypotéky naopak zdražila. A k ziskům bank přispívají rozpočtové schodky.
Stát chce celý ČEZ. První kroky už firma podnikla
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Vláda ANO, SPD a Motoristů letos avizovala plán na plné ovládnutí firmy. Stihnout ho chce v současném volebním období.
ČEZ v této souvislosti v létě založil novou dceřinou společnost ČEZ Energy, do níž plánuje vložit nevýrobní část firmy. Podle analytiků jde o první krok k zestátnění podniku.
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