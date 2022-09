Kritika Putina po ukrajinských úspěších stoupá. Rezignujte! vyzvali jej zastupitelé z rodného Petrohradu

Ukrajina hlásí osvobození desítek měst a menších obcí, v Rusku stoupá odvaha vojenskou akci kritizovat a přemýšlet o nástupci Vladimira Putina. Někteří vysocí ruští činitelé naopak tváří v tvář neúspěchům ruské armády volají po větší intenzitě útoků včetně všeobecné mobilizace, což ovšem rovněž znamená kritiku dřívějšího Putinova rozhodnutí se jí vyhnout, napsal deník The New York Times.

„Od začátku září do dneška naši vojáci osvobodili již více než 6000 kilometrů čtverečních území Ukrajiny – na východě i na jihu. Pohyb našich jednotek vpřed pokračuje,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu. Ukrajinským silám se v posledních dnech podle něj podařilo dobýt zpět desítky měst a vesnic na severovýchodě země, včetně strategicky důležitých měst Izjum a Kupjansk.

V reakci na neúspěchy ruské armády v poslední době více než 40 regionálních volených zastupitelů po celém Rusku v pondělí podepsalo petici o dvou větách, která skončila slovy: „Požadujeme rezignaci Vladimira Putina na funkci prezidenta Ruské federace!“, napsal deník The New York Times.

Petice, kterou zorganizovali odpůrci invaze na Ukrajinu včetně zastupitelů z Putinova rodného Petrohradu, neměla žádný praktický dopad a v ruských státem kontrolovaných médiích byla ignorována. Ale je zarážející už jen to, že vznikla – a ukázala, že navzdory mimořádně tvrdým zásahům Kremlu proti kritikům „speciální vojenské operace“, jak invazi oficiálně Kreml nazývá, jsou Putinovi odpůrci povzbuzeni.

Putin za nic nemůže, tvrdí příznivci

Putinovi příznivci naopak intenzivně hledají někoho jiného, ​​koho by mohli vinit z průběhu vojenské akce. Prováleční komentátoři a politici poukazují na vojenské velení nebo vysoké státní úředníky s tím, že nevedli válku s dostatečnou rozhodností anebo nedodali Putinovi všechna fakta. Člen dolní komory parlamentu Michail Šeremet řekl ruským médiím, že armáda na Ukrajině neuspěje „bez plné mobilizace“. Byla to zároveň přímá kritika dřívějšího Putinova odmítnutí provést celonárodní mobilizaci, což je krok, který naopak ruští zastánci eskalace válečného úsilí dlouho požadují.

Dlouholetí kritici Kremlu se chopili ruských neúspěchů na frontě, aby podstoupili riziko, že vystoupí proti Putinovi. Za kritiku války považovanou Kremlem za pomluvu armády a pokus o destabilizaci systému přitom hrozí v Rusku až 15 let vězení. „Nyní je naděje, že Ukrajina tuto válku ukončí,“ řekla Xenia Torstremová, členka městské rady v Petrohradu, která pomáhala zorganizovat petici.

Zveřejnění prohlášení vyzývající k odvolání prezidenta z funkce za vlastizradu bylo šokujícím krokem v prostředí, ve kterém strach z uvěznění téměř veškerou kritiku Putina zadupal pod zem. Některým ze členů městské rady nyní hrozí pokuta za „diskreditaci“ armády a vlády, ale v Moskvě své petrohradské kolegy následovali členové tamní městské rady a rovněž vyzvali Putina k rezignaci.

Když byla v pondělí ráno petice zveřejněna na Twitteru, měla 19 signatářů z Moskvy a Petrohradu. Ke konci dne se počet rozrostl na více než 40, včetně zástupců magistrátu ze vzdáleného města Jakutsk na Sibiři a ze Samary na řece Volze.

Není jasné, jak by v praxi mohla petice pomoci urychlit Putinovu rezignaci. Jeden ze signatářů – Vasilij Chorošilov, městský zastupitel v Moskvě – řekl, že myšlenkou bylo vyslat i mocným, ale zatím neviditelným odpůrcům Putina zprávu, že budou mít podporu mezi ruskou veřejností.

„Radikální patrioti také začali pochybovat o správnosti cesty, kterou se Putin ubírá,” řekl 38letý Chorošilov v telefonickém rozhovoru pro NYT. „Některé síly v nejvyšších politických patrech moci mohou podniknout určitý druh rozhodné akce – ale jen pokud uvidí podporu mezi lidmi,” dodal.