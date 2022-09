Přijeďte do Ruska, uvidíte, jak vám lžou, láká turisty mluvčí Kremlu

Kreml prý nebude oplácet Evropské unii, která ztížila cesty Rusům do Evropy, stejnou mincí. Celé to je ale typická propaganda.

Mluvčí Kremlu a Putinův prominent Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury Tass prohlásil, že jeho země nebude oplácet oko za oko Bruselu za vízová omezení. Moskva se prý bude řídit vlastními zájmy - tlumočil názor šéfa, ruského prezidenta Vladimíra Putina,

"Hlavním poselstvím prezidenta bylo, že budeme jednat v souladu s našimi zájmy. Což protiopatření jistě jsou, ale nemusí to být nutně tahy stylem oko za oko," řekl Peskov. Rusko podle něj naopak čeká na západní turisty, protože lidé by měli přijít a přesvědčit se, že se jim o Rusku říká četné lži, zdůraznil mluvčí Kremlu.

Ať přijdou i nepřátelé

"Máme zájem na tom, aby sem přicházeli turisté, a to i ze zemí, které jsme označili za nepřátelské. Proč ne? Lidé potřebují vidět naši zemi a musí pochopit, že to, co sledují a slyší o této zemi, jsou lži. Ale to můžeme vysvětlit pouze tím, že je sem pozveme,“ řekl.

Jenže, kdyby někdo z Evropské unie se jen tak chtěl do Ruska podívat, má smůlu. Ruskou dlouhodobě i na turisty uplatňuje přísné vízové nároky - kdo tam chce jet, musí mít pozvánku prověřenou ruským státem. Takže návštěva bude plně v režii úřadů.

Krom toho v jiné odpovědi Peskov zdůraznil „neadekvátní zacházení“ s ruskými diplomaty a účastníky mezinárodních akcí. "Naše reakce na to bude odrážet tato opatření více v souladu s principem reciprocity, který je základním kamenem jakýchkoli diplomatických vazeb," dodal.

Státy Evropské unie v pátek formálně schválily konec zjednodušeného vydávání víz ruským turistům. Oznámilo to české předsednictví EU. Rusy cestující do unijních zemí tak od příštího týdne budou víza stát 80 eur (1950 korun) místo dosavadních 35 eur a čekat na ně budou 15 dní místo deseti. EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu již dříve pozastavila část dohody o vízech z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Nyní se země shodly i na složitějším vydávání víz pro běžný turistický provoz. Některé země jako Polsko, pobaltské státy, Finsko či předsednické Česko navrhovaly plošně pozastavit vydávání víz ruským turistům, pro řadu dalších členů unie to však bylo nepřijatelné. Proto nyní pobaltské státy a Polsko připravují vlastní opatření, jak omezit vstup ruských turistů na svá území.