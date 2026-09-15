Tusk jde znovu proti Nawrockému. Chce zdanit ropné firmy a zlevnit benzín
Polská vláda chce znovu prosadit mimořádnou 60procentní daň z nadměrných zisků ropných firem. Výtěžek chce použít ke zlevnění pohonných hmot, premiér Donald Tusk ale musí znovu narazit na prezidenta Karola Nawrockého, který návrh už jednou zablokoval.
Polská vláda chce znovu prosadit mimořádnou daň z nadměrných zisků ropných společností. Peníze, které by tím získala, hodlá použít ke snížení cen pohonných hmot. Uvedl to polský premiér Donald Tusk. Návrh už dříve zablokoval prezident Karol Nawrocki, spojenec národněkonzervativní opozice, píše agentura Reuters.
„Zaručuji, že pokud prezident konečně podepíše znovu předložený zákon o nadměrných ziscích, okamžitě zavedeme nová opatření ke snížení cen pohonných hmot,“ řekl Tusk před dnešním zasedáním kabinetu.
Nawrocki návrh zákona v červenci odmítl podepsat a požádal ústavní soud o jeho přezkoumání. Ten zatím nerozhodl, vláda ale nyní chce normu znovu předložit parlamentu.
Polská skupina Orlen narychlo nakupuje ropu ze Severního moře a prověřuje také dodávky ze Spojených států či Kazachstánu. Reaguje tak na výrazný pokles dovozu ze Saúdské Arábie po útoku na klíčový ropovod. Koncern, pod který patří také český Orlen Unipetrol, zatím ujišťuje, že jeho rafinerie fungují bez omezení.
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Polská skupina Orlen narychlo nakupuje ropu ze Severního moře a prověřuje také dodávky ze Spojených států či Kazachstánu. Reaguje tak na výrazný pokles dovozu ze Saúdské Arábie po útoku na klíčový ropovod. Koncern, pod který patří také český Orlen Unipetrol, zatím ujišťuje, že jeho rafinerie fungují bez omezení.
Mimořádná 60procentní daň by se měla vztahovat na nadměrné příjmy ropných firem vytvořené od března do prosince letošního roku. Kabinet očekává, že by mohla do rozpočtu přinést zhruba čtyři miliardy zlotých, tedy přes 22 miliard korun.
„Uvidíme, na co tyto prostředky postačí. Doufám však, že už nikdo nepochybuje, že tento návrh zákona musí být podepsán. Za tuto palivovou krizi by neměli platit občané. Není to polský lid, kdo je za tuto palivovou krizi zodpovědný,“ dodal Tusk.
Vysoké ceny, vysoké zisky
Ceny pohonných hmot po celém světě prudce vzrostly v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Ropné společnosti na růstu cen výrazně vydělaly, mezi nimi i polská energetická skupina Orlen.
Spotřebitelé naopak čelí dražšímu benzínu a naftě na čerpacích stanicích. Rostoucí náklady zároveň dopadají na dopravní sektor a zvyšují inflační tlaky.
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Polská vláda už v březnu kvůli situaci na Blízkém východě snížila DPH a spotřební daň u benzínu a nafty a zavedla také maximální ceny pohonných hmot. Opatření platila do konce července a rozpočet vyšla zhruba na 4,7 miliardy zlotých. Snížená sazba DPH na paliva byla znovu v platnosti také v posledních dvou srpnových týdnech.
Podobná opatření zavedla i česká vláda. Od dubna denně stanovovala maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích, prodejcům zastropovala marže a snížila spotřební daň na naftu. Platnost těchto opatření skončila 20. července.
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