Tusk: Kdo v Polsku slaví triumf AfD, je idiot nebo zrádce
Polský premiér Donald Tusk reagoval mimořádně ostře na vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku. Podle něj se z úspěchu německé krajní pravice mohou v Polsku radovat jen „idioti nebo zrádci“. Varšava má obavy hlavně z postojů AfD k Rusku, Ukrajině a Schengenu.
Polský premiér Donald Tusk po vítězství Alternativy pro Německo ve volbách v Sasku-Anhaltsku nešetřil ostrými slovy. AfD podle prognóz získala téměř 44 procent hlasů a jasně ovládla zemské volby. „V Polsku se z vítězství AfD v Německu mohou radovat jen idioti nebo zrádci,“ napsal Tusk. Dodal, že několik takových lidí by se podle něj našlo i v polské krajně pravicové Konfederaci a v národně konzervativní straně Právo a spravedlnost.
W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026
AfD a vstřícnější vztahy s Ruskem
Výsledek AfD přitom v Polsku vyvolával nervozitu už před samotným hlasováním. Sasko-anhaltská tajná služba vede stranu od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou a část jejích představitelů v minulosti vyvolala kontroverze výroky o německé minulosti i vztazích s Polskem. Ve Varšavě ale sledují především zahraničněpolitický kurz AfD. Polští politici se obávají, že strana bude tlačit na vstřícnější vztahy s Ruskem a pokusí se oslabit dosavadní převážně proukrajinskou bezpečnostní politiku v Evropě.
Napětí mezi Varšavou a AfD zesílilo už minulý týden. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski reagoval na výrok předsedkyně AfD Alice Weidelové, která uvedla, že by podpořila vystoupení Německa ze schengenského prostoru. Sikorski varoval, že takový krok by měl „vážné důsledky“ také pro Polsko. Vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku tak Varšava nevnímá jen jako německou domácí politiku, ale jako výsledek, který může zasáhnout i bezpečnostní a politické zájmy Polska.
Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5 procenta hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle nynějšího odhadu nezískala. ZDF jí přisuzuje 41, ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě.
AfD ovládla volby v Sasku-Anhaltsku a vyslala silný signál do Berlína
Politika
Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5 procenta hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle nynějšího odhadu nezískala. ZDF jí přisuzuje 41, ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě.
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