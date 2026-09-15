Saúdská ropa přestává proudit. Orlen shání náhradní dodávky i pro české rafinerie
Polská skupina Orlen narychlo nakupuje ropu ze Severního moře a prověřuje také dodávky ze Spojených států či Kazachstánu. Reaguje tak na výrazný pokles dovozu ze Saúdské Arábie po útoku na klíčový ropovod. Koncern, pod který patří také český Orlen Unipetrol, zatím ujišťuje, že jeho rafinerie fungují bez omezení.
Polská energetická skupina Orlen se urychleně snaží nahradit výpadek dodávek ropy ze Saúdské Arábie. Prostřednictvím mimořádných nákupů si zajišťuje surovinu ze Severního moře a hledá další dostupné zdroje. S odvoláním na obchodníky a další zdroje z odvětví o tom informovala agentura Reuters.
Orlen je jedním z významných evropských odběratelů saúdské ropy. Zhruba 40 procent jeho dodávek dosud pocházelo od společnosti Saudi Aramco. Tok suroviny ale narušila eskalace konfliktu na Blízkém východě a útok na saúdskoarabský ropovod East–West.
Potrubí dlouhé přibližně 1 200 kilometrů přepravuje ropu z východní části Saúdské Arábie k přístavu Janbú u Rudého moře. Jeho význam vzrostl poté, co se kvůli válce výrazně omezila lodní doprava Hormuzským průlivem. Saúdská Arábie ropovod po útoku dočasně odstavila. Podle obchodníků citovaných Reuters by delší výpadek mohl ohrozit dodávky odpovídající až čtyřem procentům světové spotřeby ropy.
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Politika
V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. V pořadu Partie v televizi CNN Prima News to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Při jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda učinila, neupřesnil. Vláda podle Havlíčka také okamžitě zakročí, pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země.
Orlen nakupuje norskou ropu
Polský koncern proto v pátek a v pondělí vypsal několik spotových tendrů, jejichž prostřednictvím nakoupil náhradní dodávky ze Severního moře. Podle zdrojů Reuters jde mimo jiné o norské druhy ropy Grane, Johan Sverdrup a Johan Castberg.
Orlen projevil zájem rovněž o americkou ropu WTI Midland a kazašskou CPC Blend. Firma konkrétní transakce nekomentovala, potvrdila však, že své dodavatelské portfolio přizpůsobuje aktuální situaci.
„Úpravy a optimalizace nákupů jsou standardní a trvalou součástí aktivit skupiny Orlen. Vycházejí z aktuálních produkčních potřeb a měnících se podmínek na trhu,“ uvedl mluvčí společnosti. Dodal, že dodávky suroviny do rafinerií v současnosti pokračují bez přerušení.
Objem saúdské ropy směřující v září do Polska má přesto výrazně klesnout. Podle údajů o lodní přepravě, které citovala agentura Reuters, má ze středomořského terminálu Sídí Kerír v Egyptě dorazit přibližně 2,1 milionu barelů. V srpnu to bylo 6,6 milionu barelů. Do Gdaňsku již míří také tankery s ropou z USA, Alžírska a Norska.
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Norsko má pokrýt až čtvrtinu spotřeby
Orlenu nyní pomáhá dřívější snaha o rozšíření počtu dodavatelů. V srpnu uzavřel tříletou smlouvu s norskou společností Equinor na dodávky ropy z ložiska Johan Sverdrup. Kontrakt umožňuje odebírat téměř pět milionů až více než devět milionů tun ropy ročně. V horní části tohoto rozpětí by norská ropa pokryla až čtvrtinu celkové roční spotřeby skupiny.
Dodávky, které začínají právě v září, jsou určeny pro rafinerie Orlenu v Polsku, Litvě i Česku.
Koncern provozuje celkem sedm rafinerií s roční zpracovatelskou kapacitou 42,6 milionu tun ropy. V roce 2025 zpracoval 39,6 milionu tun. Přibližně 55 procent dodávek si zajišťuje dlouhodobými smlouvami, zbytek nakupuje na spotovém trhu.
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Názory
Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
Výpadek se týká i českého trhu
Součástí polské skupiny je Orlen Unipetrol, největší rafinérská a petrochemická společnost v Česku. Provozuje rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. České rafinerie v roce 2025 zvýšily objem zpracované ropy meziročně o sedm procent na téměř 7,2 milionu tun.
Orlen Unipetrol má na tuzemském trhu s pohonnými hmotami podle údajů skupiny přibližně 48procentní podíl. Případné dlouhodobé omezení dovozu ze Saúdské Arábie by proto mohlo mít význam i pro zásobování českého trhu. Firma však v tuto chvíli žádné přerušení provozu ani dodávek nehlásí.
Do skupiny Orlen Unipetrol dále patří pardubická společnost Paramo, neratovická Spolana, otrokovický Remaq a výzkumné centrum v Brně.
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