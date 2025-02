Trump zradil EU a ustoupil Putinovi, píší evropské deníky

O zradě Evropské unie, hluboké propasti v koalici podporující Ukrajinu, ale také o tom, že by Evropa neměla být překvapena, píší v komentářích evropské deníky po středečním telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, v němž se dohodli na okamžitém zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině.

„Není přehnané dojít k závěru, že Trump zradil EU, když (předtím) po tři roky byly dialog a porozumění mezi Bruselem a Washingtonem klíčové pro obranu Kyjeva,“ píše španělský list El Mundo po telefonátu, o němž dopředu nevěděli ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ani evropští spojenci.

Americký prezident podle deníku Putina rehabilitoval a v řadě věcí mu ustoupil, ať už jde o to, že by se Ukrajina neměla stát členem NATO, či příslib, že americké jednotky nebudou chránit ukrajinskou bezpečnost.

Dohoda obou politiků podle El Mundo porušuje „nejzákladnější pravidla multilateralismu“ a „bezohledně“ vyzývá Evropu. „Od této rozhodující chvíle není času nazbyt na organizaci společné obrany s evropskými silami nezávislými na USA,“ míní list.

Hluboká propast

„Ještě předtím, než se hlavy evropských států a šéfové vlád a nová americká administrativa stihli pořádně poznat, se v koalici, kterou Západ v posledních třech letech vytvořil pro pomoc Ukrajině, objevila hluboká propast,“ vyjadřuje své přesvědčení nizozemský list Trouw, který si také všímá slov amerického ministra obrany Petea Hegsetha o tom, že je nereálné, aby Ukrajina získala zpět veškeré své Ruskem obsazené území či vstoupila do NATO.

„Ukrajina musí ustoupit, to je jasné,“ konstatuje deník.

Postoj americké administrativy k budoucnosti Ukrajiny bude pro mnoho politiků v Evropě podle britského listu The Daily Telegraph hořkým zklamáním. „Některé vlády budou nepochybně pobouřeny vyhlídkou, že se o budoucnosti Evropy bude rozhodovat bez jejich přímé účasti. Neměly by však být překvapeny,“ je přesvědčen deník.

„Téměř tři roky po ruské invazi Evropa stále otálí, pokud jde o její vlastní obranu, a zdá se, že se spokojí s tím, že účet za její bezpečnost zaplatí američtí daňoví poplatníci,“ píše The Daily Telegraph, podle něhož si evropští lídři, kteří navzdory opakovaným varováním nezvýšili výdaje na obranu, mohou teď jen stěží stěžovat.

Italský list Corriere della Sera vnímá Trumpův postup především v kontextu amerického soupeření s Čínou. Americký prezident se podle něj snaží oslabit spojení Moskvy s Pekingem, kvůli čemuž musí z cesty odstranit „překážku“ v podobě ukrajinské války.

