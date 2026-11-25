Trump vrací cla do hry. Na mušce má Evropu i Čínu, trhy už klesají
Donald Trump chystá další kolo celní ofenzivy. Spojené státy chtějí uvalit nové dovozní sazby na 14 obchodních partnerů včetně Evropské unie a Číny. Evropu čeká podle dosavadních dohod maximálně patnáctiprocentní clo, Washington si ale nechává otevřená vrátka ke zvýšení až na 20 procent. Trump tak hledá náhradu za cla, která mu zrušil nejvyšší soud. Investoři reagují výprodeji akcií.
Americký prezident Donald Trump se nevzdává své celní politiky ani po zásahu nejvyššího soudu a volební porážce republikánů. Jeho administrativa připravuje nová dovozní cla na zboží ze 14 obchodních partnerů Spojených států, mezi nimiž nechybějí Evropská unie a Čína. Podle Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR) mají nové sazby nahradit rozsáhlá cla zavedená v loňském roce, která letos v únoru zrušil americký nejvyšší soud. Informovala o tom agentura Reuters.
Pro Evropskou unii má podle dosavadní obchodní dohody platit maximální sazba 15 procent. Washington si však podle nejmenovaného představitele USTR vyhrazuje možnost zvýšit ji až na 20 procent. Od letošního července přitom na evropský dovoz dopadá dočasná globální desetiprocentní sazba, kterou Trumpova administrativa zavedla na jiném právním základě. Nová opatření tak mohou znamenat další zpřísnění obchodních podmínek pro evropské vývozce.
Zlato, tradiční bezpečný přístav investorů, se ocitlo pod silným prodejním tlakem. Jeho cena se propadla pod 3500 dolarů za unci (tedy necelých 78 tisíc korun), nejníže od září loňského roku. Jen za minulý týden odepsalo téměř devět procent a od začátku roku už ztratilo 18 procent hodnoty. Investoři se obávají dalších zvýšení úrokových sazeb v USA, silného dolaru i možné nové vlny Trumpových cel.
Zlatá horečka skončila? Cena se propadla nejníže za více než rok
Trhy
Zlato, tradiční bezpečný přístav investorů, se ocitlo pod silným prodejním tlakem. Jeho cena se propadla pod 3500 dolarů za unci (tedy necelých 78 tisíc korun), nejníže od září loňského roku. Jen za minulý týden odepsalo téměř devět procent a od začátku roku už ztratilo 18 procent hodnoty. Investoři se obávají dalších zvýšení úrokových sazeb v USA, silného dolaru i možné nové vlny Trumpových cel.
Trump našel nové zdůvodnění cel. Evropu viní z podpory vlastního průmyslu
Americká administrativa tentokrát argumentuje tím, že obchodní partneři poškozují americké společnosti prostřednictvím podpory domácí průmyslové výroby. Podle Washingtonu tak vznikají nadbytečné výrobní kapacity, které umožňují zahraničním firmám zaplavovat světové trhy levným zbožím a oslabovat konkurenceschopnost amerických podniků.
Nová cla se mají kromě EU a Číny týkat také Bangladéše, Kambodže, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní Koreje, Malajsie, Singapuru, Švýcarska, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu. Mexiko a Norsko zatím zůstávají mimo seznam. Pro většinu partnerů mají platit stropy vyplývající z obchodních dohod. Patnáctiprocentní limit se vztahuje na EU, Japonsko, Jižní Koreu a Tchaj-wan, pro Malajsii má činit 19 procent.
Zavedení nových sazeb však ještě není definitivní. Návrh musí projít připomínkovým řízením a veřejným slyšením, což podle amerických úřadů může jeho účinnost posunout až na leden. Konkrétní výše cel budou následně zveřejněny ve Federálním registru. Nové sazby se zároveň nemají sčítat s desetiprocentními či 12,5procentními cly, která Washington v červenci uvalil na 60 obchodních partnerů kvůli údajně nedostatečnému vymáhání zákazů nucené práce.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Čína dostane nejtvrdší zásah. Peking obvinění odmítá
Nejvyšší nová sazba, 20 procent, má dopadnout na Čínu. Spojené státy ji obviňují z největšího přetlaku výrobních kapacit, zejména v ocelářství, produkci elektromobilů a solárních panelů. Nová cla by se přičítala k přibližně 25procentním sazbám zavedeným během Trumpova prvního prezidentského období. Výjimkou má být čínské zboží za zhruba 30 miliard dolarů, u něhož Washington naopak zvažuje snížení cel.
Administrativa současně uvádí, že nová sazba nepřekročí dvacetiprocentní strop dohodnutý v rámci loňského obchodního příměří s Pekingem, které vyprší 10. ledna 2027. Čína nicméně americkou argumentaci odmítá. „Takzvaný přetlak kapacit je falešný problém a Čína se proti jeho zneužívání jako záminky k politické manipulaci staví,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Peking zatím odvetnými opatřeními nepohrozil. Americká strana naopak zdůrazňuje snahu o stabilizaci vztahů a nedávné setkání Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem označila za skvělé.
Donald Trump přesvědčil Nvidii, aby vrátila Jensena Huanga do čela firmy. Akcie čipového gigantu následně vystřelily o více než 30 procent a americký prezident si podle deníku The Guardian polepšil až o 15 milionů dolarů. Zatímco Trump vydělal stovky milionů korun, spekulanti sázející na pokles akcií prodělali miliardy. Prezidentův zásah do vedení technologické společnosti navíc vyvolal kritiku ve Washingtonu.
Takhle se to dělá. Trump na návratu šéfa Nvidie vydělal až 15 milionů dolarů
Trhy
Donald Trump přesvědčil Nvidii, aby vrátila Jensena Huanga do čela firmy. Akcie čipového gigantu následně vystřelily o více než 30 procent a americký prezident si podle deníku The Guardian polepšil až o 15 milionů dolarů. Zatímco Trump vydělal stovky milionů korun, spekulanti sázející na pokles akcií prodělali miliardy. Prezidentův zásah do vedení technologické společnosti navíc vyvolal kritiku ve Washingtonu.
Trumpova cla vadí i Američanům. Burzy reagují poklesem
Nové celní plány přicházejí v politicky citlivé době. Republikáni utrpěli porážku v nedávných volbách do Kongresu, Trump však dal najevo, že ve své obchodní politice hodlá pokračovat. Podle průzkumu Reuters/Ipsos uskutečněného po volbách na začátku listopadu by přitom 62 procent Američanů podpořilo snahu cla zrušit.
Zprávy o chystaných opatřeních už zasáhly také finanční trhy. Globální akciový index MSCI oslabil o 0,5 procenta, protože investoři zohledňují riziko dalšího zhoršení obchodních vztahů mezi největšími ekonomikami. Trumpova administrativa tak znovu otevírá celní spor, který se dotýká nejen zahraničních výrobců, ale také amerických firem, spotřebitelů a akciových trhů.