Trump před schůzkou se Zelenským: Rusko ztratilo kontrolu nad svým naftovým průmyslem
Rusko podle Donalda Trumpa kvůli válce na Ukrajině ztratilo kontrolu nad svým naftovým průmyslem. Americký prezident tvrdí, že řada ruských rafinerií je po útocích mimo provoz, a vyzývá k ukončení války. Jeho prohlášení přichází den před očekávaným setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v New Yorku.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka proti Ukrajině připravila Rusko o kontrolu nad jeho naftovým průmyslem. Řada ruských rafinerií je podle něj po útocích vyřazena z provozu. Šéf Bílého domu to dnes napsal na své sociální síti Truth Social a znovu vyzval k ukončení konfliktu.
„Rusko bohužel kvůli válce s Ukrajinou ztratilo kontrolu nad svým naftovým průmyslem. Velké množství ruských rafinerií bylo vyhozeno do vzduchu a je, přinejmenším prozatím, mimo provoz,“ uvedl Trump.
„Tato absurdní a nekonečná válka s Ukrajinou musí skončit,“ dodal. Prohlášení zveřejnil den před očekávanou schůzkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Spor Donalda Trumpa s americkými médii míří k soudu. CNN, MS NOW a Politico žalují prezidentovu administrativu poté, co jejich novináři přišli o akreditace do Bílého domu. Redakce tvrdí, že vláda je trestá za zpravodajství, s nímž nesouhlasí, a porušuje tak svobodu tisku.
„Vláda nerozhoduje, o čem budou média informovat.“ CNN, MS NOW a Politico žalují Trumpovu administrativu
Politika
Spor Donalda Trumpa s americkými médii míří k soudu. CNN, MS NOW a Politico žalují prezidentovu administrativu poté, co jejich novináři přišli o akreditace do Bílého domu. Redakce tvrdí, že vláda je trestá za zpravodajství, s nímž nesouhlasí, a porušuje tak svobodu tisku.
Útoky na energetiku se promítají do cen nafty
Trump už před týdnem uvedl, že Ukrajina a Rusko zastaví vzájemné útoky na energetické cíle. Právě tyto údery tehdy označil za hlavní příčinu růstu cen nafty na světových trzích.
Zelenskyj následně připustil, že Kyjev by byl ochoten přestat útočit na cíle v Rusku. Podmínil to však tím, že partneři Ukrajiny zajistí konec ruských útoků na ukrajinskou energetickou a další kritickou infrastrukturu.
Ve svém nejnovějším příspěvku se Trump soustředil na škody v Rusku a nutnost ukončit válku. Konflikt Washingtonu s Íránem, který je rovněž spojován s růstem cen pohonných hmot, nezmínil.
Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.
Fico nechce do války „kvůli nějakému článku pět“. Slovenský tisk se do něj pustil
Politika
Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.
Válka pokračuje i ve vzduchu
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Součástí války jsou každodenní ruské útoky drony, střelami a raketami napříč Ukrajinou. Kyjev v sebeobraně podniká také vzdušné údery na cíle na ruském území.
Trumpovo prohlášení tak přichází ve chvíli, kdy se útoky na energetická zařízení staly jedním z témat debat o možném omezení bojů. Zda se obě strany na jejich zastavení dohodnou, zůstává otevřené.
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