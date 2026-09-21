„Vláda nerozhoduje, o čem budou média informovat.“ CNN, MS NOW a Politico žalují Trumpovu administrativu
Spor Donalda Trumpa s americkými médii míří k soudu. CNN, MS NOW a Politico žalují prezidentovu administrativu poté, co jejich novináři přišli o akreditace do Bílého domu. Redakce tvrdí, že vláda je trestá za zpravodajství, s nímž nesouhlasí, a porušuje tak svobodu tisku.
Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s médii se přesouvá do soudní síně. Stanice CNN a MS NOW společně se serverem Politico podávají žalobu proti jeho administrativě kvůli odebrání novinářských akreditací do Bílého domu. Tvrdí, že prezident potrestal jejich redakce za zpravodajství, které se mu nelíbí, a porušil tím první dodatek americké ústavy chránící mimo jiné svobodu tisku.
Trump v pátek oznámil, že těmto třem médiím zakazuje vstup do prezidentského sídla. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že podle něj o vládě a prezidentovi informují neobjektivně a šíří „falešné zprávy“. O víkendu už policie jejich novináře do Bílého domu nepustila.
„Dnes ráno jsme informovali vládu, že podáváme žalobu, abychom chránili naše práva vyplývající z prvního dodatku a bránili zásadu, že vláda nerozhoduje, o čem budou média informovat nebo co budou publikovat,“ uvedly CNN, MS NOW a Politico ve společném prohlášení.
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Redakce: Akreditace nám odebrali kvůli zpravodajství
Žalující média tvrdí, že Bílý dům jejich reportérům odebral akreditace bez předchozího upozornění a bez řádného řízení. Za důvod považují nesouhlas prezidentovy administrativy s jejich prací.
„Pokud se proti tomu nikdo nepostaví, ohrožuje to svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislou žurnalistiku bez vládních zásahů,“ uvedly redakce.
Případem by se mohl již tento týden podrobněji zabývat soud ve Washingtonu. Podle CNN by se mohlo uskutečnit slyšení se zástupci vlády. Bílý dům zatím na žádost agentury Reuters o komentář nereagoval.
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Podobný spor vede s Trumpem i agentura AP
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé. V minulosti podal žaloby proti několika redakcím a ostře vystupoval také proti jednotlivým novinářům, osobně i na sociálních sítích.
Nynější žaloba není prvním soudním sporem o přístup novinářů k prezidentovi. Loni v únoru Trump omezil akreditace agentuře AP, jejíž reportéry vyřadil z briefingů v Oválné pracovně, cest prezidentským letounem Air Force One a dalších akcí s omezeným novinářským doprovodem.
Důvodem bylo rozhodnutí AP dál používat název Mexický záliv, přestože jej Trump přejmenoval na Americký záliv. Agentura původní název zachovala a ve svém zpravodajství zároveň uvádí, že jej prezident přejmenoval. Také AP se proti omezení přístupu brání žalobou a její spor s Trumpovou administrativou pokračuje.