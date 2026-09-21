Komárkova MND jedná o další těžbě na Ukrajině
Česká energetická skupina MND ze skupiny KKCG Karla Komárka chce dál rozšiřovat těžbu na Ukrajině. S tamním státním Naftogazem podepsala memorandum o možné spolupráci na třech ropných a plynových projektech. Jejich počáteční investice by mohla dosáhnout 60 milionů dolarů.
Česká MND a ukrajinský Naftogaz podepsaly memorandum v sobotu 19. září během summitu Karpatské osmičky v ukrajinském Bukovelu. Dokument otevírá jednání o možném vstupu MND do tří stávajících dohod o sdílení produkce, které uzavřela ukrajinská vláda se společností Ukrgasvydobuvannya ze skupiny Naftogaz.
Pokud se spolupráce uskuteční, počáteční investice v rámci těchto tří dohod by mohly činit 60 milionů dolarů. Nejde ale o potvrzenou investici MND. Její případná účast závisí na výsledcích výběrového řízení a memorandum teprve vytváří prostor pro další jednání o konkrétních podmínkách.
Investice navzdory útokům na energetiku
Ukrajina se snaží posilovat vlastní těžbu v době, kdy Rusko pokračuje v útocích na její energetickou infrastrukturu. Naftogaz proto hledá zahraniční partnery, kteří mohou přinést nejen kapitál, ale také technologie a zkušenosti.
Hodonínské těžařské a energetické společnosti MND loni klesly tržby z 28,6 na 23,1 miliardy korun. Čistý zisk se ale firmě více než zdvojnásobil na 1,4 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.
MND vydělaly 1,4 miliardy. Nižší tržby vyvážila těžba plynu na Ukrajině
Zprávy z firem
Hodonínské těžařské a energetické společnosti MND loni klesly tržby z 28,6 na 23,1 miliardy korun. Čistý zisk se ale firmě více než zdvojnásobil na 1,4 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.
„Navzdory pokračujícím ruským útokům na ropnou a plynovou infrastrukturu pokračujeme v úsilí o zvýšení domácí těžby na Ukrajině. Máme zájem o spolupráci s mezinárodními partnery, kteří mohou poskytnout investice, moderní technologie a praktické odborné znalosti,“ uvedl úřadující generální ředitel Naftogazu Sergii Fedorenko.
Pro MND by případný úspěch ve výběrovém řízení znamenal další rozšíření podnikání na trhu, který dobře zná. Na Ukrajině působí od roku 2014 a podle sdělení firmy je dnes největším zahraničním producentem zemního plynu v zemi. Zároveň patří přibližně k pětici největších soukromých těžařů.
„Vytváříme nová pracovní místa a přinášíme nové technologie, protože věříme v potenciál Ukrajiny,“ uvedla Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy skupiny MND a předsedkyně představenstva MND Ukraine.
MND na Ukrajině zůstala i po invazi
Česká skupina z Ukrajiny neodešla ani po začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022. Pokračovala v průzkumu a těžbě plynu, budování místních týmů i spolupráci s ukrajinskými odborníky. S Ukrgasvydobuvannya navíc jednala o společném průzkumu a těžbě v západní části země už v roce 2022.
MND se na Ukrajině nepohybuje pouze v těžbě fosilních paliv. S místním partnerem dokončila také větrný park Oriv ve Lvovské oblasti. Nové memorandum s Naftogazem se však týká ropy a zemního plynu – a zatím představuje příležitost k dalšímu obchodu, nikoli uzavřený investiční kontrakt.
Energetická skupina MND ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podepsala dvě dohody o spolupráci na Ukrajině. Na vznik rehabilitačního centra ve Lvově chce poskytnout až milion dolarů, tedy přibližně 21 milionů korun. Další projekty zaměřené na infrastrukturu a válečné veterány připravuje s městem Poltava. O uzavření dohod firma informovala v tiskové zprávě.
Komárkova MND investuje až milion dolarů do rehabilitačního centra ve Lvově
Zprávy z firem
Energetická skupina MND ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podepsala dvě dohody o spolupráci na Ukrajině. Na vznik rehabilitačního centra ve Lvově chce poskytnout až milion dolarů, tedy přibližně 21 milionů korun. Další projekty zaměřené na infrastrukturu a válečné veterány připravuje s městem Poltava. O uzavření dohod firma informovala v tiskové zprávě.
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