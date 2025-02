Odchod USA z WHO nepomůže nikomu. Na Trumpův rozmar doplatí svět i americké firmy

Oslabená mezinárodní zdravotně-bezpečnostní síť, děravý rozpočet Světové zdravotnické organizace a ztráta potřebných dat pro americké farmaceutické firmy. Donald Trump svým rozhodnutím opustit WHO nechává svět a sním i americké občany na holičkách. Získané výhody přitom nejsou zrovna oslňující.

V těchto dnech probíhá v Ženevě zasedání vedení Světové zdravotnické organizace (WHO). Jedním z hlavních bodů je pochopitelně už rozjeté vystoupení Spojených států z této globální organizace, protože ji odchod nejvýznamnějšího člena zanechá ve velkých problémech a ovlivní řadu programů.

„Je pravděpodobné, že to způsobí obrovskou zátěž pro světové společenství. V konečném důsledku bude celosvětové společenství, včetně Američanů, trpět a bude mít horší zdraví,“ uvádí Bloomberg School of Public Health při americké Johns Hopkins University.

Donald Trump vystoupení z WHO započal hned po inauguraci formou exekutivního příkazu, ale na reálný odchod bude ještě třeba počkat. Obecně je nutné oznámit rozhodnutí generálnímu tajemníkovi OSN rok předem. Trump se o vyvázání pokusil už v polovině roku 2021, ale Joe Biden měl ještě čas proces stopnout. Nyní však Trumpovi nic nestojí v cestě, nicméně čas na vyjednávání stále je. Brzy se ukáže, zda Trump neblafuje a nesnaží se jen ze situace něco „vytřískat“.

Trump jako jednu z hlavních motivací k vystoupení z WHO označuje odpověď na covidovou pandemii, která mohla být podle nezávislého vyšetření rychlejší a efektivnější. Sám Trump, který byl tehdy poprvé prezidentem, však patřil mezi ty světové lídry, kteří význam nemoci zlehčovali a zdržovali přijetí důležitých opatření, takže „kauza pandemie“ je dost možná jen vítanou záminkou. Spíše krok zapadá do jeho pochmurného vidění světa. „Světová zdravotnická organizace nás okradla, všichni okrádají Spojené státy. To už se stávat nebude,“ ospravedlňoval své rozhodnutí.

Ukáže se v příští krizi

Absence Spojených států bude WHO bolet. USA byly páteří organizace, která vznikla po druhé světové válce. Nebyl to přitom žádný „import“ instituce z Evropy. Světové těleso vzniklo z původní Panamerické zdravotnické organizace zformované na začátku dvacátého století. USA byly a dodnes jsou klíčovým členem uskupení.

Do WHO z Ameriky přitéká něco mezi 12 a 15 procenty celkového rozpočtu. Pokud taková částka zmizí, bude třeba osekat činnost organizace a nejspíš dojde i na velké propouštění. Nejde ale jen o peníze, podle některých hlasů z WHO je možná ještě větší ztrátou přerušení spolupráce a sdílení důležitých poznatků. Organizace totiž živě spolupracuje s americkými agenturami, jejichž působnost je rozsáhlá a celosvětový systém zdravotní bezpečnosti tak značně oslabí. Nedostatek koordinace by se mohl ukázat jako kritický v případě vypuknutí další pandemie. Na nějakou hrozbu se může přijít pozdě nebo se nestihne dostatečně včas zareagovat, což může stát životy.

Připomeňme, že WHO je zodpovědné za širokou škálu činností od monitorování a detekování pandemií, přes mezinárodní sledování zdravotnických politik a pomoc s distribucí vakcín a zdravotnického materiálu po vydávání postupů a doporučení v krizích nebo konkrétních onemocnění.

Náklady ponesou i Američané

Náklady Trumpova rozhodnutí ale neponese jen zbytek světa. Jak jsme se mohli mnohokrát přesvědčit, viry a choroby si své oběti nevybírají podle pasu, takže na osekání systému mohou v nějaké další krizi doplatit i Američané. „Práce WHO nám tady doma přináší skutečný prospěch. Nejde jen o to, co děláme pro druhé, ale také o to, co děláme pro sebe,“ tvrdí Bloomberg School of Public Health. Práce WHO má hmatatelné zásluhy například při snižováním dětské úmrtnosti, což je i v USA téma.

USA sice ušetří každoroční balík příspěvků – ten dělal kolem 1,3 miliardy dolarů, což je oproti gigantickým výdajům na domácí zdravotnictví kapka v moři. Odchod by však byl znát i v její ekonomice na straně nákladů. „Amerika sama by prohrála. Její absence by omezila její přístup k celosvětovým zdravotním údajům, které americké farmaceutické firmy využívají například při navrhování každoročních vakcín proti chřipce. A také by to mohlo ublížit způsobem, který by mohl být znepokojivý i pro pana Trumpa,“ shrnuje The Economist. Nemluvě o tom, že se USA dobrovolně vzdává zahraničně-politického vlivu a uvolňuje místo konkurentům, třeba Číně.

Podobně jako další politiky Donalda Trumpa dává vystoupení z WHO smysl hlavně v kontextu jeho populistického programu. V dlouhodobém výhledu pro Spojené státy - bezpečnost jejich občanů, ekonomiku i mezinárodní prestiž - výhody blednou.

