Je Trumpův obří kontrakt s Araby podvrh? Čísla mohou být výrazně nadsazená, píše Bloomberg

Hodnota obranného kontraktu podepsaného v Saúdské Arábii americkým prezidentem Donaldem Trumpem může být výrazně nadsazená. Píše o tom agentura Bloomberg. Dohoda o prodeji vojenského materiálu Saúdské Arábii podle Bílého domu dosahuje hodnoty téměř 142 miliard dolarů (3,2 bilionu korun), nicméně roční obranný rozpočet Saúdské Arábie činí pouze 78 miliard dolarů (1,74 bilionu korun), dodala agentura.

Kritici Trumpovy vlády podle agentury upozorňují, že zveřejněná dohoda postrádá konkrétní detaily týkající se nákupů vojenské techniky, termínů dodání a smluvních podmínek.

Čísla nesedí

„Je to skvělá reklama - vypadá to, že tato cesta znamenala velkolepý úspěch. Ale čísla nesedí," řekl analytik Bruce Riedel z think-tanku Brookings Institution, který v minulosti působil v CIA nebo jako bezpečnostní poradce prezidentů George H. W. Bushe, Billa Clintona a George W. Bushe.

Kontrakt zahrnuje dodávky moderní vojenské techniky od více než desítky amerických zbrojařských firem. Zakázky se týkají letectva, protivzdušné a protiraketové obrany, mořské a pobřežní bezpečnosti, modernizace pozemních sil a vylepšení komunikačních systémů. Dohoda počítá také s výcvikem saúdskoarabských vojáků.

Podobné dohody jsou běžné, i minulé administrativy často prezentovaly přeformulované starší kontrakty jako nové významné obchodní úspěchy, připomněl Bloomberg. Smlouva ale má zejména symbolický význam - posiluje vzájemné vztahy a signalizuje obnovení spojenectví po předchozích diplomatických neshodách. V roce 2018 například vztahy poznamenala vražda saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášukdžího, patrně na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu.

Trump a saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán v úterý podepsali dohodu o strategickém hospodářském partnerství. Součástí jsou kromě zmíněného obranného kontraktu také smlouvy o spolupráci v energetickém nebo těžebním sektoru, přičemž zakázky pro americké firmy Bílý dům vyčíslil na 600 miliard dolarů (13,4 bilionu korun). Dohody jsou součástí strategie Saúdské Arábie diverzifikovat ekonomiku a prohloubit vztahy s USA vycházející z programu Vize 2030.

