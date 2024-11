Pelosiová: Biden prohrál demokratům prezidentské volby

Za neúspěch Demokratické strany v úterních volbách je zodpovědný nynější americký prezident Joe Biden, naznačila někdejší šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. V rozhovoru s listem The New York Times (NYT) kritizovala pozdní rozhodnutí hlavy státu odstoupit z volebního klání i jeho rychlou podporu viceprezidentky Kamaly Harrisová, která se stala demokratickou kandidátkou do prezidentského hlasování.

Úterní americké prezidentské volby skončily vítězstvím bývalého prezidenta a republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Republikánská strana zároveň získá kontrolu nad Senátem a pravděpodobně si udrží i většinu ve Sněmovně reprezentantů.

„Kdyby prezident vystoupil dříve, mohli se o post ucházet i jiní kandidáti,“ řekla Pelosiová v rozhovoru, jehož úryvky NYT zveřejnil v pátek a který v plném znění vyjde dnes. Biden odstoupil z volebního klání letos v červenci. Podle NYT někteří demokraté očekávali, že následovat bude vnitrostranická soutěž o nového kandidáta, což potvrdila i Pelosiová. „Očekávalo se, že pokud prezident odstoupí, budou otevřené primárky,“ uvedla.

„Kamala by si v nich podle mě vedla dobře a byla by silnější v dalším postupu. Ale to my nevíme. To se nestalo. Žijeme s tím, co se stalo. (...) Kdyby (odstoupil) mnohem dříve, bylo by to jiné,“ řekla Pelosiová, kterou server BBC označuje za jednu z nejsilnějších političek ve Washingtonu.

Biden vyjádřil podporu Harrisové do hodiny poté, co v červenci ukončil svou kampaň, přičemž toto rozhodnutí učinil až po intenzivní nátlakové kampani ze strany demokratů, kterou v tichosti podle NYT vedla právě Pelosiová. Harrisová pak během dvou týdnů rychle získala podporu delegátů národního sjezdu Demokratické strany.

Server BBC k vyjádření Pelosiové poznamenal, že politička tím viní Bidena z volebního neúspěchu za situace, kdy demokraté hledají obětního beránka prohraného hlasování.

Pelosiová zároveň odmítla, že by za prohrou demokratů stál odklon od pracující třídy, jak se po volbách vyjádřil například senátor Bernie Sanders. V rozhovoru naznačila, že za ztráty u pracujících mohou spíše otázky související se společenskými otázkami.

„Označují to takto - zbraně, bůh a gayové,“ řekla Pelosiová k pracující třídě. „Zbraně jsou problém; gayové jsou problém, a nyní přisuzují velký význam transgenderovým otázkám; a v některých komunitách když mluví o bohu, my mluvíme o právu žen na volbu,“ uvedla někdejší šéfka Sněmovny. Odkazovala přitom na polarizující a před volbami intenzivně probíraná témata držení zbraní, reprodukčních práv a práv LGBT+ komunity.