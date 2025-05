Trump: Mír nebude, dokud se Putin a já nesejdeme

Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že v jednáních o možném míru na Ukrajině nenastane posun, dokud se osobně nesetká se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, píše agentura Reuters.

„Nic se nestane, dokud se Putin a já nesejdeme,“ prohlásil podle agentur americký prezident.

V Istanbulu by mohlo začít přímé jednání mezi ruskou a ukrajinskou stranou. Takové rozhovory v neděli navrhl ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj ho vyzval, aby spolu jednali osobně.

Ve středu večer však vyšlo najevo, že šéf Kremlu do Istanbulu nepřijede. Ukrajinská strana zatím svoji účast na jednání nepotvrdila a prezident Zelenskyj dal najevo, že o dalších krocích rozhodne po dnešním jednání v Ankaře s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

