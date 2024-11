Trump hledá nového ministra financí a šéfa Fedu

Zvolený americký prezident Donald Trump uvažuje o variantě, že na post ministra financí navrhne někdejšího člena Rady guvernérů Fedu Kevina Warshe s ujednáním, že v roce 2026 by mohl být nominován do čela americké centrální banky (Fed). Právě tehdy totiž vyprší mandát současného předsedy Fedu Jeroma Powella. Píše o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Sám Trump se k této věci nevyjádřil a jeho tým na dotaz listu nereagoval. Deník upozornil, že nemusí jít o konečné Trumpovo rozhodnutí.

Trump o této možnosti s Warshem hovořil na jejich středeční schůzce v Mar-a-Lago, Trumpově soukromém klubu na Floridě, uvedly zdroje WSJ.

Warsh je podle WSJ jedním z favoritů na klíčový post šéfa ministerstva financí v příští Trumpově administrativě, který je jedním z mála, pro nějž Trump dosud neoznámil svého kandidáta. Lidé obeznámení s danou záležitostí uvedli, že Trump totiž stále přemýšlí, jak se postaví k uvolněnému místu v čele Fedu, a konečné rozhodnutí pravděpodobně učiní až ke konci Powellova funkčního období v květnu 2026.

Trump podle některých zdrojů WSJ současně uvažuje o tom, že investor, miliardář a Trumpův ekonomický poradce Scott Bessent, jeden z dalších favoritů na post ministra financí, dočasně povede Národní ekonomickou radu Bílého domu a později nastoupí právě na uvolněné místo v čele ministerstva, pokud se Warsh stane šéfem Fedu.

Další kandidáti

Wall Street Journal nicméně dodal, že Trump může nakonec jmenovat někoho zcela jiného a že jeho poradci často upozorňují, že mívá tendenci měnit názor ze dne na den. Dalšími kandidáty, o nichž se hovoří v souvislosti s rolí strážce federální kasy, jsou Marc Rowan, spoluzakladatel společnosti Apollo Global Management, senátor Bill Hagerty z Tennessee a Robert Lighthizer, který působil jako Trumpův obchodní zmocněnec v podstatě po celé jeho první funkční období, píše agentura Reuters. Trump o své volbě pro tento post jedná za zavřenými dveřmi už několik dní, podotkl WSJ.

Podle jednoho ze zdrojů WSJ obeznámených se středeční schůzkou se Trump Warshe ptal mimo jiné na jeho někdejší postoj k celním tarifům. Warsh není zastáncem protekcionistické obchodní politiky a v roce 2018 ve svém sloupku ve WSJ naznačil, že Trumpovy celní plány by mohly vést k tomu, co označil za „ekonomický izolacionismus“ Spojených států.

Warsh, vzděláním právník, zahájil kariéru v roce 1995 v investiční bance Morgan Stanley, v roce 2002 nastoupil do administrativy George W. Bushe jako ekonomický poradce. V roce 2006 se stal členem Rady guvernérů Fedu. V té době se stal ve svých pětatřiceti letech nejmladším členem rady v historii centrální banky. Z jejího vedení však v roce 2011 coby protiinflační "jestřáb" odstoupil, zřejmě na protest proti tehdejší extrémně uvolněné měnové politice.

