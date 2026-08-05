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newstream.cz Politika Trump hlásí průlom u Hormuzu. Dohoda může přijít do 48 hodin

Trump hlásí průlom u Hormuzu. Dohoda může přijít do 48 hodin

Donald Trump
ČTK
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Spojené státy, Írán a Omán se podle agentury Bloomberg blíží dohodě, která by mohla znovu zprůchodnit Hormuzský průliv pro obchodní lodě a ulevit energetickým trhům. Donald Trump tvrdí, že jasno může být do 48 hodin. Ve hře je šedesátidenní režim lodní dopravy bez poplatků, nové trasy tankerů a odminování klíčového koridoru.

Dohoda o obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv může být podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosah. Jak uvedla agentura Bloomberg, Spojené státy, Írán a Omán připravují krátkodobé ujednání, které by mělo uklidnit klíčovou trasu pro světové dodávky energií.

„Mohlo by se to stát. Zítra nebo pozítří,“ řekl Trump novinářům v Los Angeles. Jednání s Íránem podle něj „postupují velmi dobře“. Dodal, že jasno může být do 48 hodin.

Šedesátidenní dohoda

Podle serveru Axios, na který Bloomberg odkazuje, se chystá šedesátidenní dohoda o lodní dopravě přes Hormuz. Lodě mířící do průlivu by měly využívat severní trasu u Íránu, zatímco doprava ven by vedla ománskými vodami v koordinaci s Teheránem.

Ropná rafinérie

Drahá ropa plní kasy těžařů. „Nelíbí se mi to, vydělávají příliš mnoho,“ reagoval Trump

Zprávy z firem

Drahá ropa přinesla největším světovým těžařům mimořádné žně. BP, ExxonMobil a Chevron zvýšily zisky násobně, zatímco Saudi Aramco si polepšilo o 44 procent a za jediné čtvrtletí vydělalo téměř 33 miliard dolarů (téměř 700 miliard korun). Americký prezident Donald Trump už ropné firmy za nehorázné zisky kritizoval: „Na vysokých cenách paliv vydělávají příliš mnoho, nelíbí se mi to,“ řekl.

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Během přechodného režimu by se nevybíraly žádné poplatky ani mýtné. Írán a Omán by zároveň pracovaly na odstranění min ze středního lodního koridoru, který by později mohl sloužit pro obousměrný provoz.

Zmírnění tlaku na ceny ropy

Náznaky posunu v jednáních už pomohly zmírnit tlak na ceny ropy. Globální referenční kontrakt od začátku týdne oslabil zhruba o devět procent. Cena ropy Brent se ve středu pohybovala těsně nad 80 dolary za barel, později ale část poklesu smazala po hrozbě jemenských Húsíů, že vystupňují útoky na lodě v oblasti Blízkého východu.

Ropa · Brent vs. WTI

Cena ropy

Vývoj dvou hlavních ropných benchmarků za poslední rok. Graf vyznačuje i okamžik, kdy začal konflikt na Blízkém východě.

Vývoj ceny ropy za poslední rok
Brent WTI
140 120 100 80 60 40 28. 2. · začátek konfliktu 69,14 61,35 70,94 138,21 91,82 80,43 64,08 58,35 67,25 130,82 84,25 76,22 srp 25 říj pro únor duben červen červenec nyní
Zdroj: Reuters, EIA/FRED. Křivky využívají historické řady Brent Europe a WTI Cushing; aktuální ceny vycházejí z tržních cen Brent a WTI futures. Hodnoty se během obchodování mění. Nejde o investiční doporučení.

Skupina podporovaná Íránem uvedla, že se zaměří na saúdské tankery mířící na sever Rudého moře. Právě tato trasa je jednou z klíčových objížděk v době, kdy je provoz v Hormuzském průlivu narušený.

BP

Ropná sklizeň pokračuje. BP překonala odhady a zisk jí vyskočil na 5,7 miliardy dolarů

Zprávy z firem

Britská BP výrazně překonala očekávání trhu. Ropný gigant ve druhém čtvrtletí vykázal zisk 5,7 miliardy dolarů, když ceny ropy a plynu táhne vzhůru konflikt mezi USA a Íránem a problémy v Hormuzském průlivu. Podle serveru CNBC tak BP navazuje na silné výsledky dalších ropných obrů, které kvůli vysokým ziskům kritizuje Donald Trump.

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Krátkodobá dohoda by mohla obnovit běžnější obchodní dopravu v průlivu a snížit riziko další eskalace mezi Spojenými státy a Íránem. Neznamená ale jistotu trvalého konce konfliktu. Předchozí americko-íránské příměří vydrželo méně než měsíc a zhroutilo se kvůli sporům o kontrolu nad Hormuzem.

Součástí možné dohody může být i ústupek ze strany Íránu. Podle diplomatů obeznámených s jednáním Teherán zvažuje, že evropským zemím umožní podílet se na odstraňování min z průlivu. Veřejně přitom Írán zastává tvrdší postoj, v neveřejných jednáních ho ale podle zdrojů v posledních týdnech zmírnil.

Trump zároveň v rozhovoru pro Fox News zopakoval, že pokud dohoda nevznikne, „bude to velmi špatné“. O víkendu podle svých slov pozastavil útoky, které měly být největší od druhé světové války.

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