Ropná sklizeň pokračuje. BP překonala odhady a zisk jí vyskočil na 5,7 miliardy dolarů
Britská BP výrazně překonala očekávání trhu. Ropný gigant ve druhém čtvrtletí vykázal zisk 5,7 miliardy dolarů, když ceny ropy a plynu táhne vzhůru konflikt mezi USA a Íránem a problémy v Hormuzském průlivu. Podle serveru CNBC tak BP navazuje na silné výsledky dalších ropných obrů, které kvůli vysokým ziskům kritizuje Donald Trump.
Britská ropná společnost BP výrazně zvýšila zisk za druhé čtvrtletí. Podle serveru CNBC vykázala za období od dubna do června očištěný zisk podle náhradních nákladů ve výši 5,7 miliardy dolarů. Analytici podle konsenzu LSEG čekali pět miliard dolarů.
Výsledek je výrazně vyšší než ve stejném období loňského roku, kdy čistý zisk BP činil 2,35 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí letošního roku firma vydělala 3,2 miliardy dolarů.
Ropným firmám pomáhají vyšší ceny ropy a plynu, které rostou kvůli rozsáhlému konfliktu na Blízkém východě. Boje narušily dopravu přes Hormuzský průliv, strategické námořní hrdlo, kterým běžně prochází zhruba pětina světové ropy a zemního plynu.
Němci před lety zahájili velkou energetickou přeměnu odchodem od jádra a také kancléř Friedrich Merz uznává, že to byla strategická chyba. Následuje útlum uhlí. Stabilní elektrárny jsou však stále potřeba. V Berlíně rozhodli, že si koupí čas budováním plynových zdrojů, které později přejdou na zelený vodík. Jenže vodíkové technologie jsou v nedohlednu a plynové plány se výrazně redukují.
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Názory
Němci před lety zahájili velkou energetickou přeměnu odchodem od jádra a také kancléř Friedrich Merz uznává, že to byla strategická chyba. Následuje útlum uhlí. Stabilní elektrárny jsou však stále potřeba. V Berlíně rozhodli, že si koupí čas budováním plynových zdrojů, které později přejdou na zelený vodík. Jenže vodíkové technologie jsou v nedohlednu a plynové plány se výrazně redukují.
Politické téma
Silné výsledky ropných obrů se zároveň staly politickým tématem ve Spojených státech. Prezident Donald Trump v pondělí kritizoval Exxon Mobil a Chevron, že na vyšších cenách paliv vydělávají „příliš mnoho peněz“, a znovu vyzval ke snížení cen u čerpacích stanic.
Exxon ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil zisk na 14,5 miliardy dolarů. Chevron vydělal 12 miliard dolarů, což je téměř o 400 procent více než před rokem.
Šéfka BP Meg O’Neillová v rozhovoru pro CNBC uvedla, že chápe tlak, který domácnosti cítí při tankování. Zároveň ale připomněla, že ropa a paliva jsou globální komodity a jejich ceny se odvíjejí od světového trhu.
BP se podle ní soustředí hlavně na spolehlivost těžby a rafinerií. Firma zároveň upravila provoz rafinerií tak, aby dokázala lépe dodávat produkty, po kterých je zrovna největší poptávka, například letecké palivo a naftu.
Donald Trump se pustil do šéfa Chevronu Mikea Wirtha. Vadí mu, že v rozhovoru pro Fox Business nepřipsal rekordní zisky ropné firmy politice jeho administrativy. Podle agentury Bloomberg prezident zároveň tlačí na ropné společnosti, aby před listopadovými volbami srazily ceny paliv u čerpacích stanic.
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Politika
Donald Trump se pustil do šéfa Chevronu Mikea Wirtha. Vadí mu, že v rozhovoru pro Fox Business nepřipsal rekordní zisky ropné firmy politice jeho administrativy. Podle agentury Bloomberg prezident zároveň tlačí na ropné společnosti, aby před listopadovými volbami srazily ceny paliv u čerpacích stanic.
Zjednodušování byznysu
Společnost pokračuje také ve zjednodušování byznysu. Soustředí se víc na ropu a plyn a prodává vedlejší aktiva, aby snížila dluh. V pondělí oznámila dokončení prodeje rafinerie Gelsenkirchen a souvisejících aktivit investiční firmě Klesch Group. Transakce má snížit očištěné provozní výdaje BP zhruba o jednu miliardu dolarů.
BP se zároveň snaží stabilizovat vedení po období manažerských změn. V květnu firma náhle odvolala předsedu Alberta Manifolda po pouhých osmi měsících ve funkci. Představenstvo uvedlo „vážné obavy“ týkající se správy a řízení, dohledu a chování. Manifold obvinění odmítl.
Akcie BP od začátku roku vzrostly o více než 27 procent.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.