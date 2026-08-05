Akcie Robloxu opět propadají. Výhled herního giganta je značně nejistý
Výsledky společnosti Roblox za druhý kvartál poslaly akcie ke dnu a propadly až ke třiceti dolarům. Přitom ještě před rokem se obchodovaly i za 130 dolarů. Důvodem je především propad počtu pravidelných uživatelů, ale také nejistý výhled na obchodní model pro další období.
Akcie společnosti Roblox patří v posledních letech k nejzajímavějším cenným papírům, s nimiž lze obchodovat. Od vstupu na burzu v roce 2021 vystřelily na více než dvojnásobek, aby se záhy v důsledku ochlazení zájmu o technologický sektor propadly až pod hranici 30 dolarů. Pak ale přišlo oživení a akcie se opět podívaly nad 130 dolarů.
Roblox totiž patří k těm firmám, které drží kompletní digitální vertikálu (programovací jazyk, virtuální svět s vlastní měnou, kterou hráči skutečně kupují), má obří kmen aktivních hráčů, navíc z nejmladší cílové skupiny. Navzdory tomu firma veškeré tržby používá na další rozvoj a růst klientského kmene. Do zisku se zatím firma nedostala ani jednou.
Týden, během nějž představila výsledky řada velkých technologických firem včetně Mety či Amazonu, přinesl pokračování neméně zajímavého investičního příběhu. Společnost Roblox přesvědčila investory, že dokáže vylepšovat finanční výsledky. Akcie na to nejprve reagovaly prudkým růstem až o 19 procent, první obchodní den po oznámená výsledků Roblox rostl o deset procent. Den poté velkou část zisků zase smazal, protože investoři vybírali zisky. Co nyní stojí před Robloxem?
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Týden, během nějž představila výsledky řada velkých technologických firem včetně Mety či Amazonu, přinesl pokračování neméně zajímavého investičního příběhu. Společnost Roblox přesvědčila investory, že dokáže vylepšovat finanční výsledky. Akcie na to nejprve reagovaly prudkým růstem až o 19 procent, první obchodní den po oznámená výsledků Roblox rostl o deset procent. Den poté velkou část zisků zase smazal, protože investoři vybírali zisky. Co nyní stojí před Robloxem?
Lákavá dravá firma? Na papíře ano
Co na Robloxu investory láká, je právě schopnost oslovit nejmladší cílovou skupinu, které rodiče platí za digitální tokeny. Množství času, které „děti“ v Robloxu tráví, je vyšší než u sociálních sítí či klasických televizí. Robloxu se navíc dlouhodobě dařilo navyšovat jednak počet uživatelů, jednak množství času, které tu tráví, a také rostla monetizace.
Jenomže letošní rok čelí Roblox několika problémům, které se stále více podepisují negativně na jeho ekonomickém výtlaku. Největší dopad má zatím povinné ověřování věku uživatelů. Roblox také musel postupně zavést některá protizávislostní opatření. V důsledku zejména těchto dvou opatření Roblox čelil ve druhém čtvrtletí výraznému propadu dvou klíčových metrik, tedy počtu pravidelných aktivních uživatelů a také času, který uživatelé v prostředí Robloxu stráví. Nejvíce se to přitom dotklo hráčů do 13 let věku.
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Regulace a protizávislostní algoritmy
Roblox se pokouší v novém digitálním prostředí měnit vlastní algoritmy, které nyní prosazují dlouhodobější zážitky než „dopaminové“ atrakce s vysokým virálním potenciálem. Cílem je vedle naplnění regulatorních požadavků také snaha zvýšit retenci, tedy uchování stávajících uživatelů nad divokou akvizicí uživatelů nových. Přesto při porovnání aktuálního počtu měsíčních hráčů s loňským představuje propad o téměř 30 milionů na 123 milionů ze 151 milionů.
Ekonomický dopad byl rychlejší, než společnost očekávala. Příjmy z prodejů virtuální měny Robux ve druhém kvartálu vzrostly o pouhých osm procent, přitom ve druhém kvartálu loňského roku rostly prodeje Robuxů o více než 50 procent.
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Špatné časy budou pokračovat?
Akcie Robloxu pak na negativní zprávy reagují čím dál silněji. Během 31. července, kdy Roblox výsledky oznamoval, akcie propadly o více než 26 procent. Před oznámením zavíraly na téměř 49 dolarech, poslední červencový den pak zavřely na 35 dolarech a 60 centech.
Propad od začátku roku pak činí téměř 54 procent. A srovnání s cenou vloni na začátku srpna jde o propad o téměř 100 dolarů.
Vedle skutečných výsledků se na aktuálním propadu neméně výrazně podepisují také odhady samotné firmy, která vydala varování, že výsledky za letošní třetí kvartál nenaplní očekávání ze začátku roku, původní výhled na celoroční výsledky pak firma odvolala zcela.
Roblox Corporation
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