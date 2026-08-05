Služby zdražují, potraviny zlevňují. Inflace v červenci stoupla na 1,7 procenta
Inflace v Česku v červenci mírně zrychlila, dál ale zůstává pod dvouprocentním cílem České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 1,7 procenta. Nejvíce zdražovaly služby, naopak potraviny a energie oproti loňsku zlevnily.
Inflace v Česku v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7 procenta, zatímco v červnu růst činil 1,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně ceny stouply o 0,6 procenta.
I přes mírné zrychlení zůstává inflace nízká a dál se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. Letos byla nižší jen v červnu a v únoru, kdy dosáhla 1,4 procenta. Naopak nejvýše byla v dubnu, kdy činila 2,5 procenta.
Česká koruna podle červencového indexu Big Mac zůstává vůči dolaru podhodnocená. Slavný hamburger stál v polovině července ve Spojených státech 6,22 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Teoretický kurz by tak podle analytika Purple Trading Petra Lajska vycházel na 18,49 koruny za dolar, zatímco skutečný kurz činil 21,16 koruny.
Big Mac Index ukázal slabou korunu. Vůči dolaru je podhodnocená o 12,6 procenta
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Česká koruna podle červencového indexu Big Mac zůstává vůči dolaru podhodnocená. Slavný hamburger stál v polovině července ve Spojených státech 6,22 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Teoretický kurz by tak podle analytika Purple Trading Petra Lajska vycházel na 18,49 koruny za dolar, zatímco skutečný kurz činil 21,16 koruny.
Analytici se shodují, že červencový nárůst není překvapením a na čtvrteční rozhodování ČNB o sazbách by neměl mít vliv. Za růstem podle nich stály hlavně dražší pohonné hmoty a dovolené, zatímco potraviny inflaci dál tlumily.
„Červencová data velké překvapení nepřinesla,“ uvedl analytik Investiky Vít Hradil. Podle něj se do meziměsíčního růstu cen promítlo zdražení pohonných hmot po ukončení vládních intervencí a opětovné zhoršení válečné situace v Perském zálivu. Rychleji podle něj rostly také ceny služeb kvůli začátku hlavní dovolenkové sezony. Naopak potraviny inflaci brzdily.
Podobně hodnotí vývoj analytik Deloitte David Marek. Za červencovým zdražením podle něj pravděpodobně stála především rekreace. Ceny v této oblasti na začátku prázdnin obvykle rostou o sedm až osm procent a letos byl vývoj zřejmě podobný. Po prázdninách se tento sezonní efekt zpravidla obrací, takže v září může působit opačným směrem.
Nahoru šly ceny tabáku
Nejvýrazněji v červenci meziročně zdražovaly služby, jejichž ceny vzrostly o 4,7 procenta. Nahoru šly také ceny alkoholických nápojů a tabáku, a to o 3,7 procenta. Právě služby podle analytiků zůstávají hlavním inflačním rizikem.
„Strůjcem toho, že se inflace drží pod dvouprocentním cílem ČNB, jsou ceny potravin, kde je nadále deflace,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Bankovní rada podle něj bude vyčkávat na další data a ve čtvrtek úrokové sazby nezmění.
Ještě důrazněji na služby upozorňuje analytik Banky Creditas Petr Dufek. Meziroční růst cen služeb o 4,7 procenta podle něj centrální banku rozhodně nepotěší. „A je v podstatě jedno, že primární příčinou je růst nájmů a cen nemovitostí, protože jde o převážně poptávkovou inflaci, která má v našem případě až příliš hluboké kořeny,“ poznamenal.
Naopak potraviny a nealkoholické nápoje oproti loňskému červenci zlevnily o 3,1 procenta. Nezpracované potraviny byly levnější o 2,3 procenta, zpracované o 0,6 procenta. Mírně klesly také ceny energií včetně pohonných hmot, meziročně o 0,3 procenta. Zboží jako celek zlevnilo o 0,2 procenta.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Výhled na další měsíce ale není jednoznačný. Analytik ČSOB Dominik Rusinko očekává postupný růst inflace nad dvouprocentní cíl ČNB. Dražší energie, hnojiva a extrémní počasí podle něj mohou v příštím roce zrychlit růst cen potravin. Rozkolísaný podle něj zůstane i vývoj cen energií, který bude záviset mimo jiné na intenzitě konfliktu na Blízkém východě.
Podle analytika Uniqa Václava Franče se inflace ke konci roku dostane ke dvěma procentům, případně lehce nad tuto hranici kvůli nízké srovnávací základně z roku 2025. Za celý letošní rok čeká inflaci 1,8 procenta. „Příští rok spíše uvidíme hodnoty nad dvěma procenty,“ doplnil.
Loni se inflace od května až do konce roku držela nad dvěma procenty a v červnu vystoupala na 2,9 procenta. Letos v prvních měsících zvolnila a pohybovala se pod cílem České národní banky. Podle odborníků k tomu přispělo hlavně převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.