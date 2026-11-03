Americké midterms: Demokraté doufají ve velký průlom. Jsou volby referendem o Trumpovi?
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
Američané dnes rozhodnou o novém složení Kongresu. V plánu jsou volby zástupců do Sněmovny reprezentantů a třetiny (plus dvou mimořádných mandátů) Senátu. K tomu se rozhoduje i o více než třech desítkách guvernérů a obsazení na dalších regionálních úřadech. Dění kolem voleb je už měsíce podrobně sledované, protože výsledky mohou značně rozhodit rovnováhu moci, která dosud nahrávala prezidentu Donaldu Trumpovi.
Průzkumy předpovídají výhru Demokratické strany. Ve Sněmovně reprezentantů to pro ně vypadá poměrně hladce, k dosavadnímu stavu potřebují o čtyři křesla více, aby získali většinu. Podle různých analýz mohou posílit o 15 nebo i přes 20 mandátů. V Senátu to budou mít náročnější. Hlasovat se bude ve 35 obvodech, kde strana s oslíkem ve znaku bude muset všechny své dosavadní mandáty obhájit a další čtyři vyhrát. I zde však mají demokraté mimořádnou šanci uspět.
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Demokraté mohou zastavit Trumpa. Americké dluhy ale ne
Trhy
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Je nutné konstatovat, že není nic divného na tom, že strana držící obsazení Bílého domu v kongresových volbách prohrává. Je to jistá daň za vládnutí a nepopulární rozhodnutí. V nedávné historii se to dělo poměrně běžně, i demokraté za Billa Clintona nebo Baracka Obamy dostali slušně za vyučenou.
Letos je to však jiné. Demokraté totiž mohou vyhrát skutečně drtivě. Šanci na průlom mají i tam, kde se jim desítky let nedařilo. Například v Kansasu, kde demokrat senátní volby nevyhrál od roku 1932. V Texasu má silné postavení demokrat James Talarico, skoro po čtyřiceti letech od posledního demokratického úspěchu. Obavy jsou i mezi republikány – například Elon Musk pro jistotu nalil do klíčových obvodů desítky milionů dolarů.
Regionální témata jdou stranou. Volby jsou o Trumpovi
Proč jsou očekávání tak vysoká? Odpověď je nasnadě, jako obvykle za to může Donald Trump. I když Trump poslední volby vyhrál docela pohodlně a stále působí sebejistě, je to prezident s nejnižším hodnocením veřejnosti a s mimořádně kontroverzní pověstí.
Trump Američanům nasliboval všechno možné – ekonomické oživení, ukončení válek, prostě že Amerika bude opět velká. Místo toho se na Ukrajině stále bojuje a Trump dokonce straní Putinovi, k tomu další války rozpoutal. Obyvatelům Spojených států zdražují náklady na život, i díky nesmyslné celní politice a neuváženým konfliktům, a když přijedou na benzínku tankovat, tak se nestačí divit.
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Americké volby 2026: Triumf demokratů může zlevnit Čechům hypotéky
Názory
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Trump do této svízelné pozice republikány dostal vlastně sám. Nejen svou politikou, ale i zbrklými vyjádřeními. Třeba když v létě v Dallasu vyzval voliče, aby se chovali tak, jako kdyby na volebních lístcích stálo jeho jméno. Lidé ho patrně vyslyšeli, takže se z voleb s často regionálním nábojem stalo referendum o Trumpovi. Prezident si však myslel, že ho budou jeho příznivci bránit, což dle dostupných dat není úplně jisté.
Konec Trumpových reforem?
Pokud republikáni obě komory ztratí, skončí Trumpovi komfortní situace, kdy mohl spoléhat na podporu většiny. Vzhledem k tomu, že politicky svou stranu prakticky zcela ovládl, neměl překážky ani v případě prosazování kontroverzních kroků.
Bez podpory v Kongresu by se Trumpovi vláda zásadně zkomplikovala. Sice by mu zůstaly v ruce možnosti exekutivních příkazů, veta či kroků v zahraniční politice, demokraté by ale získali nástroje, jak si na administrativu došlápnout, nejenom pomocí předvolání a vyšetřování. Mohli by také blokovat jeho velké zákony vyžadující podporu Kongresu. Prohra republikánů by tedy v podstatě znamenala konec velkých reforem.
Dobrou otázkou však je i ta, co se po volbách stane. Všichni víme, že Trump není zrovna dobrý v důstojném přijímání porážek. Bude se snažit výsledky zvrátit? Bude je respektovat? Neudělá nějaký úhybný manévr, třeba nějakým neuváženým zásahem v zahraniční politice? Nevypočitatelnost Trumpa a jeho vlády je rizikem pro americkou demokracii. A vlastně i zbytek světa.