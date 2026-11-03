Nové sídlo vesmírné agentury EUSPA? Ještě větší průšvih, než by kdo čekal
Česko téměř čtyři roky řeší, kde bude nové sídlo evropské vesmírné agentury EUSPA. Jde o prestižní záležitost, EUSPA má na starost kompletně celý evropský vesmírný program. Česko před čtrnácti lety získalo privilegium hostit tuto agenturu. Její sídlo v pražských Holešovicích se ukázalo být nedostačující. Před čtyřmi lety se začalo hledat nové sídlo. Země dosud nedokázala nové sídlo zajistit. Stává se z toho mezinárodní ostuda.
V posledních měsících je označován jako favorit pro nové sídlo zamýšlený, zatím neexistující kancelářský areál na pražském Hagiboru, který by měla vybudovat společnost EP Real Estate ze skupiny podnikatele Daniela Křetínského. Jenže stále není dohoda. Výstavba areálu vázne.
Společnost podle zdrojů Newstreamu čeká na specifikace projektu. Ty ovšem nedostává, takže výstavba sídla je stále v nedohlednu. Projekt si mezi sebou přehazují jednotlivá ministerstva. Ministerstvo průmyslu odkazuje na ministerstvo financí. Vicepremiér Karel Havlíček uvádí, že situaci nechce „kvůli náročným cenovým vyjednáváním zatím komentovat“.
Nicméně potvrzuje, že sídlo EUSPA zůstane v Česku. Tím vyvrací spekulace, že by se sídlo agentury kvůli neschopnosti vlády zajistit jí důstojné sídlo mohlo přesunout do jiného státu.
Byty místo továrních hal, investoři místo tradičních kupujících. Pražský Smíchov se dál proměňuje a developer JRD přichází s projektem, který míří především na lidi hledající nemovitost k pronájmu. V novém domě Viadukt nedaleko Anděla vznikne 166 bytů, více než polovina z nich budou garsonky. Nejlevnější vyjdou na 6,9 milionu korun.
Smíchov jako investice. JRD postaví dům plný garsonek, nejlevnější stojí 6,9 milionu
Reality
Byty místo továrních hal, investoři místo tradičních kupujících. Pražský Smíchov se dál proměňuje a developer JRD přichází s projektem, který míří především na lidi hledající nemovitost k pronájmu. V novém domě Viadukt nedaleko Anděla vznikne 166 bytů, více než polovina z nich budou garsonky. Nejlevnější vyjdou na 6,9 milionu korun.
Palmovka, nebo Hagibor?
Původně se měla organizace přestěhovat do komplexu na pražské Palmovce, kde měla původně stát nová radnice Prahy 8. Tento projekt se nezdařil, ze záměru zůstal jen betonový skelet, radnice nebyla dostavěna. Místo přes deset let chátralo. Nakonec se tam po dostavbě měla přesunout EUSPA. Dostavba však uvázla na letitých sporech při výběrovém řízení pro dostavitele.
V srpnu letošního roku rozhodlo vedení hlavního města, že Palmovku by pro agenturu měla dostavět společnost Porr. Tendr se táhne od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který naposledy zrušil vyřazení nabídky Porr ze soutěže. „Jsem mírně znaven těmi stanovisky,“ uvedl v létě Petr Hlaváček, pražský radní pro místní rozvoj a vítěz komunálních voleb.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Druhým účastníkem soutěže byla společnost Geosan Group, která se aktuálně potýká s korupčním podezřením v případu dostavby nemocnice Motol. Zda bude takzvaná Nová Palmovka dostavěna, kdy a zda se do ní nakonec přece jenom nastěhuje vesmírná agentura, je nejasné.
Taktéž záměr na Hagiboru je v mlze. Podle informací Newstreamu váznou jednání mezi státem a developerem, což vyplývá i z vyjádření vicepremiéra Havlíčka. „Jak budou dokončena všechna jednání, budeme o všem informovat,“ uvedl vicepremiér. Žádná ze zúčastněných stran se k případu nechce podrobněji veřejně vyjadřovat. Může jít i o okolnost, že nájemné agentury by nemělo podle jejích podmínek přesáhnout 25 procent místně obvyklého nájmu, zbytek by na svá bedra měl převzít stát.
Původně se do sídla na Palmovce měla agentura stěhovat v loňském roce. V roce 2023 v tomto duchu podepsala česká vláda a vedení EUSPA společné memorandum. To se nenaplnilo. EUSPA nabízí služby evropské družicové navigace, podporuje komerční využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus. Její rozpočet na období 2021 až 2027 činí téměř patnáct miliard eur.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.