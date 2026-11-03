Demokraté mohou zastavit Trumpa. Americké dluhy ale ne
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
V amerických midterms, tedy doplňovacích volbách, které se pravidelně konají v polovině prezidentského období, se bude rozhodovat o složení celé Sněmovny reprezentantů (435 křesel) a třetině Senátu (letos 35 křesel). Obě tyto komory doposud ovládají republikáni. Ve sněmovně těsnou většinou čtyř mandátů (mají jich 218 oproti 214 v rukou demokratů), v Senátu je poměr sil 53 ku 47 v jejich prospěch a z 35 křesel, o něž se povede boj, nyní Modří, jak jsou nazýváni, drží 22.
Volební průzkumy a odhady expertů z různých oborů míří k tomu, že v obou komorách anebo přinejmenším v dolní komoře, tedy ve sněmovně, by mohli posílit demokraté. To by mohlo do určité míry pozměnit hospodářskou strategii americké vlády a odrazit se na finančních trzích. Ale jen přechodně.
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
Americké midterms: Demokraté doufají ve velký průlom. Jsou volby referendem o Trumpovi?
Názory
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
„Vítězství Demokratů požene akciové trhy nahoru. Ale jen krátkodobě, protože přetrvávající napětí na Blízkém východě je může opět srazit dolů,“ usuzuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Dodává, že Donald Trump řekl, že do voleb nebude na Írán útočit, a z jeho další rétoriky podle Křečka vyplývá, že případnou volební porážku republikánů by prezident mohl spojovat také s vysokými cenami pohonných hmot. To by ho mohlo přimět k obnovení útoků. Pro svět by to znamenalo potenciální ohrožení ropné a plynové infrastruktury a akciové trhy by to podle Křečka mohlo srazit dolů.
„Výsledky voleb mohou mít vliv i na investory, kteří investují prostřednictvím širokých akciových fondů, běžných indexů, jejichž součástí je americký akciový trh. Dosavadní odhady ukazují, že by alespoň jednu z komor kongresu mohli získat demokraté a nahradit tak Republikány. Po volbách do Kongresu většinou nejistota padá a americký akciový trh roste,“ konstatuje také hlavní ekonom společnosti Investona Vojtěch Olbrecht.
„To, která strana ovládá americký stát, může s ohledem na její priority podpořit nebo naopak znevýhodnit rozdílné sektory,“ upozorňuje Olbrecht.
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Americké volby 2026: Triumf demokratů může zlevnit Čechům hypotéky
Názory
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Demokraté: více regulace, méně Trumpa
Pokud dojde na naplnění očekávání a demokraté posílí svůj vliv v obou či jedné z parlamentních komor, lze kromě jiného očekávat snahu posílit sociální oblast a zvýšit roli regulací respektive zpřísnění mantinelů pro aktivity amerických korporací, což by se týkalo zejména technologických a energetických společností. Mezi nimi především těch, kterým je připisován přívlastek Trumpovy, tedy společnosti vyhřívající se na slunci prezidentovy podpory.
Analytik Patria Finance Tomáš Vlk, jak minulý týden uvedl v Analytickém radaru Patria Finance, však zastává názor, že vliv voleb na akcie těchto firem bude spíše omezený. Větší podpoře by se však mohly začít těšit firmy spojené s obnovitelnými zdroji energie.
Posílení vlivu demokratů v kongresu by také mohlo prezidentovi podle Vlka ztížit prosazování nejvyhrocenější části jeho programu, k nimž patří celní politika vůči Evropě a dalším obchodním partnerům. Nelze však očekávat, že by samotné volby vyvolaly zásadní přesun kapitálu z amerických na evropské trhy.
Sociální síť Truth Social začala prodávat Wall Streetu náskok, který může mít na trzích cenu zlata. Bloomberg a vysokofrekvenční obchodní firmy Susquehanna International Group a Jump Trading si podle Reuters platí až 100 tisíc dolarů měsíčně za rychlejší přístup k příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho výroky dokážou rozhýbat ceny aktiv během okamžiku a placená služba proto vyvolává otázky, zda firma spojená s úřadujícím prezidentem neposkytuje bohatým investorům výhodu, kterou běžná veřejnost nemá.
Za Trumpovy „truths“ v předstihu platí obchodníci z Wall Street miliony. A dobře ví proč
Trhy
Sociální síť Truth Social začala prodávat Wall Streetu náskok, který může mít na trzích cenu zlata. Bloomberg a vysokofrekvenční obchodní firmy Susquehanna International Group a Jump Trading si podle Reuters platí až 100 tisíc dolarů měsíčně za rychlejší přístup k příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho výroky dokážou rozhýbat ceny aktiv během okamžiku a placená služba proto vyvolává otázky, zda firma spojená s úřadujícím prezidentem neposkytuje bohatým investorům výhodu, kterou běžná veřejnost nemá.
Zásadní věc pro investory – dluh a výnosy dluhopisů
Posílení Demokratické strany by podle Vlka mohlo vést k legislativnímu patu, který by zasáhl i schvalování rozpočtových zákonů. Bez dvoutřetinové většiny v obou komorách Kongresu totiž nelze přehlasovat prezidentské veto, pokud by ho Trump využil.
Už dnes je podle Vlka v Senátu situace složitá, protože ani jedna strana nemá 60 hlasů, a tak dochází k různým kompromisům a vzájemnému blokování návrhů. „Myslím, že tohle by pokračovalo a že se žádné fiskální konsolidace nedočkáme, pokud si to nevynutí dluhopisový trh,“ podtrhl Vlk.
Americká vláda i nadále „pojede“ v rozpočtových provizoriích a dočasném financování. Stabilní pozici ale Vlk očekává v případě americké centrální banky Fed. Jejího nového šéfa Kevina Warshe do super důležité funkce prosadil přímo prezident Trump, přičemž se netajil očekáváním, že jeho favorit sníží sazby. To se nestalo, Warshova autonomie respektive nezávislost Fedu zůstává nenarušená.
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Vladimír Holovka z XTB o emocích při investování: Akcie jsou jako děti, leccos jim odpustíte
Newstream TV
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Peníze nejsou, dluhy rostou
Situace dobře známá z minulých let, kdy americké federální vládě hrozí vyčerpání peněz kvůli neschválenému financování, se opakuje i letos. Dalším kritickým termínem je 11. prosinec. Pokud Kongres do tohoto data neschválí další financování federálních úřadů, mohl by nastat takzvaný shutdown, tedy částečné zastavení činnosti federální vlády. Některé úřady by musely omezit provoz a část jejich zaměstnanců by byla poslána na nucené volno, zatímco nezbytné služby by pokračovaly.
Opakované rozpočtové krize a rostoucí zadlužení mohou oslabovat důvěru investorů v americké státní finance a zvyšovat výnosy, které požadují za nákup vládních dluhopisů. Dluhopisové výnosy už překročily psychologickou hranici pěti procent a ekonomové hovoří o tom, že takto vysoko byly naposledy někdy před čtvrt stoletím. V srpnu už dluh americké federální vlády pokořil částku 40 bilionů dolarů (zhruba 868 bilionů korun), čímž se dostal na úroveň kolem 125 procent hrubého domácího produktu země.
Růst výnosů amerických dluhopisů přitom zásadním způsobem ovlivňuje celý světový finanční systém. Nejenže celosvětově tlačí nahoru výnosy dluhopisů, ale zároveň snižuje atraktivitu akcií. Investoři totiž mohou získat relativně vysoký a státem garantovaný výnos téměř bez rizika, tak proč by se pouštěli na rizikovější akciovou půdu.
Dalším důsledkem může být posilování amerického dolaru, protože vyšší dluhopisové výnosy amerických bondů lákají do Spojených států globální kapitál, který hledá bezpečné zhodnocení, přičemž k nákupu potřebuje americkou měnu. V neposlední řadě růst úroků vyplácených držitelům dluhopisů znamená snížení cen těchto cenných papírů a pokles hodnoty portfolií investičních či penzijních fondů i snížení hodnoty aktiv bank, pojišťoven a dalších finančních institucí.
Světové akciové trhy se pohybují poblíž historických maxim, přestože ekonomika čelí celé řadě rizik. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky stojí za jejich růstem především technologická revoluce spojená s umělou inteligencí, kde vzniká řada inovací podobně jako během průmyslové revoluce a investoři se chtějí tohoto příběhu účastnit. Ačkoli se spekuluje, že tu může růst bublina, podle Peterky to zatím nic nenaznačuje, protože AI firmy doručují rostoucí tržby i zisky. Přesto je podle něj správné očekávat korekci, která pravděpodobně přijde, jen nelze predikovat kdy, uvedl v podcastu Newstream Byznys Talks.
Je pochopitelné, že investoři raději půjčí Bezosovi než Francii, říká analytik XTB Peterka
Newstream TV
Světové akciové trhy se pohybují poblíž historických maxim, přestože ekonomika čelí celé řadě rizik. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky stojí za jejich růstem především technologická revoluce spojená s umělou inteligencí, kde vzniká řada inovací podobně jako během průmyslové revoluce a investoři se chtějí tohoto příběhu účastnit. Ačkoli se spekuluje, že tu může růst bublina, podle Peterky to zatím nic nenaznačuje, protože AI firmy doručují rostoucí tržby i zisky. Přesto je podle něj správné očekávat korekci, která pravděpodobně přijde, jen nelze predikovat kdy, uvedl v podcastu Newstream Byznys Talks.