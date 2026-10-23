Donald Trump plní sliby víc, než se zdá, ukazuje předvolební analýza
Zlatý věk Ameriky, který Donald Trump ohlásil při svém druhém uvedení do prezidentského úřadu, zatím nastal jen pro vybrané technologické miliardáře. Naopak řadu slibů nesplnil, zejména ty v zahraniční politice. Předvolební audit necelých dvou let vládnutí přinesl list Financial Times a ukazuje se, že toho prezident plní více, než by se na první pohled mohlo zdát.
Američané se chystají na volby, které se uskuteční 3. listopadu. Očekává se výprask republikánských kandidátů a strana stávajícího prezidenta by mohla ztratit většinu v obou komorách Kongresu. Důvodem má být údajně všeobecná nespokojenost právě s politickými kroky prezidenta Donalda Trumpa a jeho vlády, které jsou podle všeobecného přesvědčení často v přímém rozporu s jeho předvolebními sliby.
Jenomže z analýzy politických kroků vlády Donalda Trumpa, s níž přišel list Financial Times, vyplývá, že prezident své sliby plní mnohem víc, než si mnozí připouštějí. A co je podstatnější, plní ty sliby, kde jeho politické kroky mohou mít skutečný dopad. A naopak „neplní“ ty sliby, kde daný problém není v politické moci prezidenta, nebo jde o jednoho z mnoha hráčů.
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Válka s Íránem Trumpovi láme vaz
Financial Times vytipoval celkem 19 klíčových slibů, které Donaldu Trumpovi vynesly druhé prezidentské období. Ty pak následně autoři analýzy rozdělili do čtyř kategorií, kterými jsou ekonomika, energetika, zahraniční politika a migrace. Co se počtu slibů týče, tak nejvíc jich Trump nabídl právě v oblastech ekonomiky a energie.
Naopak do kategorie zahraniční politiky Financial Times zařadil jen dva. Konkrétně se jednalo o ukončení války na Ukrajině a pak slib, že se USA do žádných dalších zahraničních válek nepustí. Právě tyto dva sliby pak Trump voličům nedoručil. A jde zejména o válku s Íránem, která prezidentovi výrazně ubližuje u jeho klíčových voličů.
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Nicméně jinak se Trumpovi podařilo z 19 slibů splnit rovných osm, stejný počet nesplnit a u zbylých tří slibů podle Financial Times jsou výsledky rozporuplné.
Při pohledu na celou tabulku pak je zjevný jeden důležitý trend: zejména v ekonomické oblasti se Trumpovi podařilo splnit ty sliby, na které měl z titulu prezidenta přímý vliv. Jde zejména o snižování daní, rušení řady regulací a podporu hospodářského růstu. Naopak zcela logicky selhal ve snížení inflace či hypoték a také cen energií a pohonných hmot, což jsou oblasti, kde prezident a vláda sice určitými fiskálními kroky mohou pomoci, ale na celkovou výši nemají přímý vliv.
Trump dále uspěl v plnění slibů, které se týkaly omezení imigrace a obecněji zavírání hranic, další sada splněných slibů se týká rušení nejrůznějších klimatických zákonů.
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Bohatí bohatnou. Bude to stačit?
Vedle zahraniční politiky a řešení komplexních ekonomických problémů pak Trump selhává zejména tam, kde naráží na ústavní rámec USA. Zejména se jedná o zrušení ústavního práva na občanství lidem, kteří se narodili na území Spojených států bez ohledu na to, kým jsou rodiče.
Americké volby se blíží a bude otázkou, jak právě s plněním slibů vlády budou pracovat jednotliví kandidáti. Je zjevné, že zlatý věk Ameriky, který Trump při své druhé inauguraci avizoval, prozatím nenastal, či přesněji: zatím se neprojevuje v těch oblastech průmyslu, který si Trumpovi voliči představovali. Sice je pravda, že nejbohatší Američané díky růstu trhů a omezení veškerých regulací nejen v oblasti umělé inteligence masivně bohatnou, běžní lidé si však častěji všímají, že se u nich plánují datová centra, kde budou pracovat maximálně jednotky zaměstnanců.
A to nakonec může volby ovlivnit mnohem více než kulturní války, na něž mnozí kandidáti zatím pořád spoléhají.
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