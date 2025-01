Trump by se měl telefonicky spojit s Putinem

Příští americký prezident Donald Trump a ruská hlava státu Vladimir Putin by spolu měli v příštích dnech či týdnech hovořit přinejmenším telefonicky, řekl v rozhovoru s televizí ABC News Trumpův poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz. Na přípravě kontaktu už se podle něj pracuje.

„Z pohledu prezidenta Trumpa není možné dosáhnout dohody, pokud nemáte nějaký vztah a dialog s druhou stranou,“ poznamenal Waltz k válce na Ukrajině, která se už téměř tři roky brání ruské agresi. Takový vztah chce podle něj Trumpova administrativa v příštích měsících určitě vybudovat. „Očekávám přinejmenším telefonát v příštích dnech a týdnech,“ podotkl.

Waltz také vyjádřil přesvědčení, že i Ukrajina je připravena jednat o příměří v době, kdy se podle něj boje dostaly do fáze „mlýnku na maso“ podobně jako za první světové války.

Trumpův poradce zároveň poznamenal, že pokud Ukrajina, která statečně bojuje, chce pomoc celého světa, musí sama reagovat na nedostatek vojáků. Připomněl, že východoevropská země povolává do armády od 26 let věku, nikoliv už 18. Snížení věku, k němuž Ukrajinu vyzývala i končící administrativa prezidenta Joea Bidena, by podle něj přineslo statisíce nových vojáků.

O chystané schůzce s Putinem mluvil na tiskové konferenci tento týden i Trump, žádný časový plán však neposkytl. Kreml pak oznámil, že Putin je rozhovorům s Trumpem otevřen.

Nastupující americký prezident také vyjádřil naději, že příměří na Ukrajině se podaří uzavřít do šesti měsíců od jeho nástupu do funkce 20. ledna. Dříve tvrdil, že válku ukončí do 24 hodin po svém návratu do Bílého domu.

