Trumpa by Češi ani Slováci nevolili. Harrisová má u nich větší podporu

V boji o křeslo amerického prezidenta má mezi Čechy podle agentury NMS Market Research jednoznačnou podporu demokratická kandidátka Kamala Harrisová. Volilo by ji 69 procent obyvatel ČR, zatímco jejímu republikánskému soupeři Donaldu Trumpovi by dalo hlas 31 procent lidí v Česku. Vyplynulo to ze zářijového průzkumu agentury, podle které by na Slovensku měla Harrisová před Trumpem menší náskok. Pro demokratickou kandidátku by tam hlasovalo 59 procent lidí a pro kandidáta republikánů 41 procent.

Oba hlavní kandidáti na post šéfa Bílého domu se utkají ve volbách 5. listopadu. V Česku by v čele USA nejraději viděla Harrisovou většina voličů bez ohledu na věk a vzdělání, největší důvěru má však mezi občany ve věku 35 až 44 let a vysokoškoláky. Vyšší podporu má také mezi ženami. Trump by měl nejlepší volební výsledek u věkové skupiny 25 až 34 let.

S ohledem na politickou příslušnost by Harrisovou jako americkou prezidentku preferovali voliči ODS, STAN, TOP 09, Pirátů, ANO a Přísahy. Trumpa by za prezidenta USA chtěli voliči KSČM, SPD a Motoristů.

„Zajímavá je podpora voličů KSČM pro Donalda Trumpa, přestože právě on na Kamalu Harrisovou pravidelně útočí tak, že ji nazývá komunistkou a marxistkou. Jde vidět, že v elektorátu komunistů převažují národně konzervativní proudy a antisystémovost. Na Trumpovi voliči KSČM pravděpodobně oceňují jeho tvrdý postoj k imigraci, NATO a válce na Ukrajině, ale i jeho přátelský postoj k Rusku,“ uvedla analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Na Slovensku podporuje osmasedmdesátiletého Trumpa podle agentury většina voličů vládních stran Směr-sociální demokracie a SNS, naopak jeho o zhruba 20 let mladší soupeřku voliči opozičního Progresivního Slovenska, vládní strany Hlas-sociální demokracie a Křesťanskodemokratického hnutí (KDH).

Agentura provedla průzkum v září mezi tisícovkou lidí starších 18 let.

