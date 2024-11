Donald Trump zvítězil v prezidentských volbách, tvrdí Fox News

Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump podle projekcí televize Fox News porazil demokratku Kamalu Harrisovou v amerických prezidentských volbách a stane se 47. šéfem Bílého domu.

Bývalý prezident podle projekce Fox News zvítězil v Pensylvánii i ve Wisconsinu, čímž překonal hranici 270 volitelů potřebnou k vítězství. Další velké televize zatím zisk Pensylvánie a Wisconsinu Trumpovi nepřipsaly. Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson ale již podle agentury Reuters označil Trumpa za „zvoleného prezidenta“.

Podle Fox News má Trump 277 volitelů, zatímco Harrisová 226. Televize CNN naopak Trumpovi v tuto chvíli přisuzuje 266 volitelů a Harrisové 188. Podle agentury Edison Research má Trump 265 volitelů a Harrisová 194.

V nynějších prezidentských volbách je sedm z 50 amerických států označovaných za kolísavé, neboli swing states. Jsou to státy Georgia, Severní Karolína, Pensylvánie, Michigan, Wisconsin, Arizona a Nevada. Právě tyto státy proto rozhodují o vítězi voleb. Trump podle projekcí velkých médií získal Georgii a Severní Karolínu, podle Fox News tedy také Pensylvánii a Wisconsin.

Americké prezidentské volby nesou znaky nepřímých dvoustupňových voleb. Na základě rozhodnutí voličů každý stát vyšle takzvané volitele, kterých je dohromady 538 a kteří pak hlasují pro jednoho z kandidátů. K vítězství ve volbách je potřeba nejméně 270 hlasů volitelů. Pensylvánie má 19 volitelů, což je nejvíce z klíčových států a její zisk je pokládán za zásadní pro vítězství ve volbách.

