Karel Pučelík: Harrisová vyhrála debatu. Vykolejený Trump jen opakoval staré lži

Kamala Harrisová s Donaldem Trumpem se ve Filadelfii poprvé setkali tváří v tvář. Demokratická kandidátka vlnu lží svého soupeře ustála. Ačkoli Trump tvrdí, že to byla jeho nejlepší debata, úspěšnější byla spíše Harrisová. Ve vyrovnaném souboji přitom jde o každý bod.

Včerejší prezidentská debata stanice ABC News mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem byla zcela jiným příběhem než ta červnová, která byla začátkem konce kampaně za znovuzvolení prezidenta Joea Bidena. Harrisová se jako veřejnosti méně známější z kandidátů úspěšně představila širokému publiku a podle dat, sázkových kanceláří i médií byla v debatě úspěšnější.

Debata začala docela klidně, Harrisová vyrazila k Trumpovi, potřásla mu rukou a představila se, protože se prý dvojice nikdy před tím osobně nesetkala. Takový úvod v debatách nestal už léta. Formality ale brzy vzaly za své. Donald Trump se choval jako klasický Donald Trump. Proti Harrisové využil oblíbenou taktiku „gish gallop“, kdy je důležité protivníka zahltit salvami argumentů, klidně i lživými, na což se druhé straně obtížně reaguje. Jak si stěžoval už dříve Biden, se lhářem se špatně debatuje.

Úřadující viceprezidentka se republikánským soupeřem nenechala zaskočit. Harrisová byla velmi dobře připravená, a to nejenom na okruhy otázek, ale i Trumpův styl, a dařilo se jí podpásové útoky odrážet a vracet. V mnoha případech se jí povedlo kontroverzního exprezidenta reakcemi vyvést z míry, zatímco ona zůstávala poměrně v klidu a nad věcí. Neváhala přitom využít Trumpových soudních procesů i jeho vlastních zmatených výroků.

Vraždění miminek a domácích mazlíčků

Jedním z ústředních témat debaty byla potratová politika. Trump argumentoval nepodloženou informací, že demokraté chtějí „popravovat“ děti v devátém měsíci těhotenství. Přišel dokonce i s dezinformací, že k potratům dochází i po narození, což je v celých Spojených státech nelegální, a de facto by to byla vražda. Ačkoli Trump v této otázce trochu slevil jasně odmítavého postoje, hájil však ukončení federálního práva na potrat, o kterém rozhodl „jeho“ Nejvyšší soud.

Harrisová nesouhlasila. „Člověk se nemusí vzdát své víry nebo hluboce zakořeněného přesvědčení, aby souhlasil, že vláda a Donald Trump by rozhodně neměli říkat ženě, co má dělat se svým tělem,“ reagovala a bránila politiku nynější demokratické administrativy. „A já vám slibuji, že až Kongres schválí zákon, který vrátí do platnosti ochranu (federálního práva na potrat – pozn. autora) v případu Roe vs Wade, jako prezidentka Spojených států ho hrdě podepíšu,“ dodala.

Trump také mimo jiné maloval skoro až apokalyptický obrázek nynější Ameriky. Roste prý kriminalita, ačkoli podle statistik ve skutečnosti klesá, nebo tvrdil, že imigranti násilně dobývají města. Své vystoupení korunoval bizarní dezinformací, že v Ohiu přistěhovalci z Haiti kradou a následně pojídají psy a kočky obyvatel města.

Protiútoky Harrisové

Harrisová reagovala mnohem lépe než Joe Biden a podařilo se jí i pár dobrých výpadů. Například když Trump opakoval známou dezinformační tezi o ukradených volbách, odvětila stroze: „Donalda Trumpa vyhodilo 81 milionů lidí, takže si to řekněme na rovinu. A je zřejmé, že se s tím vyrovnává jen velmi těžko.“

Demokratka se také pustila do Trumpových mítinků. „Během svých shromáždění mluví o fiktivních postavách, jako je Hannibal Lecter. Bude mluvit o tom, že větrné elektrárny způsobují rakovinu. A také si všimnete, že lidé začínají z jeho mítinků odcházet předčasně z únavy a nudy. A řeknu vám, že jediná věc, o které ho neuslyšíte mluvit, jste vy,“ řekla k Trumpovu viditelnému rozčilení. Vždyť jeho mítinky jdou přece „nejlepší v dějinách“.

Nutno dodat, že lépe si vedli i moderátoři, kteří oproti první debatě Trumpa čas od času konfrontovali s jeho nepodloženými argumenty.

Podpora od Taylor Swift

Harrisová s viceprezidentským kandidátem Timem Walzem si po včerejším večeru mohou připsat na seznam podporovatelů další výrazné jméno. Jen chvilku po skončení debaty demokratické dvojici vyslovila podporu nejspíš nejslavnější zpěvačka současnosti Taylor Swift. „Myslím si, že je nadanou vůdkyní s věcmi pevně v rukou, a věřím, že v této zemi můžeme dosáhnout mnohem více, pokud nás povede klid a ne chaos,“ vysvětlila v instagramovém příspěvku. Ke jménu Harrisové připsala „bezdětná kočičí dáma“, tedy urážlivou hlášku od Trumpova spolukandidáta J. D. Vance, která však nyní má zcela jiný náboj, než Vance zamýšlel.

Má ale podpora celebrit reálný vliv na volby? Profesor z Virginia Tech Cayce Myers podle deníku The Guardian uvedl, že Swiftové vyjádření „může povzbudit mladší fanoušky z generace Z, aby hlasovali“. Deník také připomenul studii z roku 2012, z níž vyplývá, že podpora známé moderátorky Oprah Winfreyové Baracku Obamovi přinesla kolem milionu hlasů.

