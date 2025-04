Rusové zabavili Američanovi konzervárnu. Ta má nyní zásobit armádu

Americkým občanem vlastněná ruská společnost, kterou zabavily ruské úřady, má být použita k zásobování ruské armády, napsala dnes agentura Reuters. Případ podle ní by mohl potenciálně ohrozit oteplování vztahů mezi Moskvou a Washingtonem.

Firma Glavprodukt, zabavená loni v říjnu, je jedinou firmou s americkým majitelem, kterou ovládl ruský stát. Do popředí pozornosti se dostala v době, kdy Rusko a Spojené státy vedou jednání o ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že řešení případu bude součástí jednání o obnovení vztahů mezi USA a Ruskem.

Zabavení podniku bylo nezbytné pro zajištění stabilní výroby, včetně budoucích dodávek pro ministerstvo obrany a ruskou národní gardu, píše se v dopise nového vedení Glavproduktu ruskému generálnímu prokurátorovi, napsala agentura Reuters s tím, že dopis viděla. Osoba obeznámená s celou záležitostí uvedla, že Glavprodukt nikdy dříve ruské armádě nedodával.

Glavprodukt, zabavený Leonidu Smirnovovi z Los Angeles, je nyní pod kontrolou ruské federální agentury pro správu majetku, Rosimuščestvo.

Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu a Rosimuščestvo nereagovaly na žádosti o vyjádření k záměrům státu ohledně Glavproduktu a na otázky týkající se jeho nového vedení.

Poprvé v historii do Česka neproudí ruská ropa Zprávy z firem Do České republiky poprvé v historii neproudí ruská ropa, rozšíření západního ropovodu TAL je hotové. Česko je po více než 60 letech nezávislé na ropovodu Družba. První zvýšené dodávky ropy jiné provenience než ruské už dorazily z italského tankoviště v Terstu na Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, odkud zamíří do litvínovské rafinerie, uvedli premiér Petr Fiala (ODS), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. ČTK Přečíst článek

Žaloba na Smirnova

Ruští žalobci obvinili Smirnova a jím ovládané společnosti, že z Ruska v letech 2022 až 2024 vyvedli asi 1,38 miliardy rublů (asi 364 milionů korun), napsal v březnu list RBK. V témže měsíci aktiva Glavproduktu zabavil na žádost prokuratury moskevský arbitrážní soud. Soudní jednání je naplánováno na pátek. Smirnov odmítá pochybení a tvrdí, že žaloba představuje „korporátní převzetí v ruském stylu“ s cílem ukrást mu firmu.

Dekretem ruského prezidenta Vladimira Putina byly tuctu evropských společností, včetně dánského pivovaru Carlsberg a finské společnosti Fortum, vyvlastněny jejich ruské dceřiné společnosti. Kreml varoval, že další zabavování majetku může následovat.

Moskva čekala, že invaze na Ukrajinu bude rychlou operací, ale válka se protáhla na více než tři roky. Mezitím Rusko zvýšilo výdaje na obranu a zajistilo si přísnější kontrolu nad strategickými aktivy.

Zmíněný dopis vrhá podle Reuters nové světlo na lidi, kteří mají z vyvlastnění prospěch.

Aktualizováno Přitvrďte vůči Moskvě, radí Trumpovi jeho poradci Politika Vysoce postavení členové týmu amerického prezidenta Donalda Trumpa mu radí, aby přitvrdil ve svém postoji k Moskvě a byl skeptičtější k myšlence, že Rusko chce dosáhnout míru ve válce s Ukrajinou. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevyjádřil upřímný zájem o zastavení bojů, řekli prezidentovi jeho blízcí poradci, mezi kterými jsou ministr zahraničí Marco Rubio a Trumpův vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg. Napsal o tom deník The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje z řad amerických činitelů. ČTK Přečíst článek

V dopise se píše, že Rosimuščestvo jmenovalo nového generálního ředitele Glavproduktu na žádost výrobce potravin Družba Narodov, která svého času sehrávala roli monopolního dodavatele ruské národní gardy. Podle vyšetřování Fondu boje proti korupci opozičního politika Alexeje Navalného příslušnou smlouvu zařídil někdejší ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv. Informace o tom, kdo společnost Družba Narodov vlastní, jsou utajené, ale ruské noviny Kommersant v roce 2022 s odvoláním na tehdy veřejně dostupné údaje napsaly, že firmu získaly subjekty napojené na zemědělský holding Agrokomplex.

Reuters nemohl nezávisle ověřit informace, které jsou nyní utajené. Nicméně firma a holding sdílejí název domény agrocomplex.ru pro některé e-mailové adresy. Konečným vlastníkem holdingu je podle auditorských zpráv Alexandr Tkačev, na kterého v roce 2014 uvalila sankce Evropská unie kvůli podpoře ruské anexe ukrajinského Krymu. O rok později se stal ruským ministrem zemědělství.