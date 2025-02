Trump: Brzy zavedeme 25procentní cla na dovoz z EU

Spojené státy brzy oznámí zavedení cel na dovoz z Evropské unie, která budou činit 25 procent. Během prvního zasedání své vlády to ve středu oznámil americký prezident Donald Trump. Washington také podle něho od 2. dubna zavede dovozní cla pro Kanadu a Mexiko, která měla původně začít platit od března, informují světové agentury.

Trump od svého lednového nástupu do úřadu oznámil zavedení řady cel, která se mají vztahovat jak na americké rivaly jako je Čína, tak na dosavadní spojence z Evropy či Ameriky. Trump tvrdí, že cla mimo jiné pomohou vyrovnat pasivní americkou obchodní bilanci. Ekonomové varují před možným dopadem na americké spotřebitele, které mohou zasáhnout vyšší ceny vyvolané omezením dovozu.

„Přijali jsme rozhodnutí a brzy ho oznámíme, bude to 25 procent,“ prohlásil Trump. Přitom zopakoval, že evropské země podle něj nespravedlivě vyvážejí do USA více, než dovážejí, přičemž rozdíl činí 300 miliard dolarů.

Prezident nespecifikoval, jakých produktů by se clo mělo týkat. Dříve hovořil například o autech, polovodičích, lécích či řezivu.

Mír si žádá ústupky. I od Putina

Trump dále na prvním zasedání své vlády prohlásil, že Spojené státy v rámci dohody o ukončení války s Ruskem neposkytnou Ukrajině bezpečnostní záruky. To podle něj musí učinit Evropa.

„Nebudu poskytovat bezpečnostní záruky nad velmi malý rámec. To bude muset udělat Evropa, protože... Evropa je jejich soused, ale my se postaráme o to, aby vše proběhlo v pořádku,“ řekl Trump novinářům.

Ruský prezident Vladimir Putin „bude muset“ učinit ústupky při jednáních o ukončení války na Ukrajině, prohlásil americký prezident. Odmítl však sdělit, o jaké ústupky by se mohlo jednat. „To vám teď nechci říct,“ řekl Trump.

Prezident rovněž zpochybnil přání Ukrajiny vstoupit do Severoatlantické aliance. „Ale mohu vám říci, že na NATO můžete zapomenout,“ dodal.

Zároveň Trump oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek navštíví Bílý dům, aby podepsal dohodu o vzácných nerostech s USA, která bude obě země na dlouhou dobu úzce spojovat.