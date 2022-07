Tady zdarma neprojedete. Síť zpoplatněných silnic se rozrostla o 400 kilometrů

O téměř 400 kilometrů se dnes rozšiřuje síť zpoplatněných silnic. Stát si od toho slibuje dalších 400 milionů korun ročně na mýtu. Naopak v příštím roce vláda zpoplatnění dalších silnic nechystá.

Mýtný systém v Česku se rozšířuje o dalších 374 kilometrů silnic první třídy. Celkově tak bude zpoplatněno skoro 2861 kilometrů. Letos jde už o druhé rozšíření mýta, když v únoru do systému přibylo zhruba 53 kilometrů. Příjmy státu z mýtného by se měly zvýšit přibližně o 400 milionů korun za rok. V loňském roce dopravci za mýto zaplatili rekordních téměř 14,2 miliardy korun.

„Rádi bychom na změnu upozornili především menší regionální dopravce, kteří se na uvedených komunikacích pohybují a doposud zde nemuseli platit mýtné. Je nutné, aby měli na těchto úsecích silnic první třídy řádně podepsanou smlouvu a vozidlo bylo vybavené palubní jednotkou. Registraci mohou provést on-line nebo na některém z více než 200 obchodních míst,“ uvedl v minulých týdnech provozní ředitel provozovatele mýta CzechToll Petr Chvátal.

O rozšíření mýta rozhodla vláda loni na podzim bývalá vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministerstvo dopravy tehdy při výběru nově zpoplatněných úseků silnic první třídy uvedlo, že vycházelo především z intenzity provozu na nich.

Přidané úseky podle úřadu slouží často jako alternativní trasy k už dříve zpoplatněným silnicím a dálnicím. Skladba mýtných úseků by navíc podle resortu neměla vést k dalšímu objíždění zpoplatněných tras.

Ministerstvo: Další silnice příští rok nezpoplatníme

V příštím roce naopak vláda podobné rozšiřování nechystá. Mýtný systém se rozroste pouze o nově otevřené úseky dálnic a silnic, což budou desítky kilometrů. „V roce 2023 plánujeme rozšíření mýtného systému jen na nově postavených úsecích dálnic nebo silnic první třídy. Nepřipravujeme rozšíření na další úseky silnic první třídy, které jsou dnes nezpoplatněné,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Výběry mýta letos rostly i před aktuálním rozšířením. Dopravci dosud v každém kalendářním měsíci zaplatili více než loni. Podle posledních dostupných výběrů z května zaplatili za průjezdy zpoplatněných úseků tuzemských dálnic a silnic první třídy přes 1,33 miliardy korun. Meziročně je to navýšení o deset procent. Podobným tempem rostly výběry i v předchozích měsících letošního roku.

V loňském roce dopravci za mýto zaplatili téměř 14,2 miliardy korun. Meziročně šlo o nárůst o 23 procent a zároveň o nejvyšší výběr za rok od začátku fungování mýta v roce 2007. K růstu přispěla přes koronavirová omezení během roku zejména nová struktura mýtných poplatků.

Přehled nově zpoplatněných úseků mýtem (CzechToll) Silnice Úsek Počet kilometrů silnice I/16 Řevničov - Bezděčín 88,4 silnice I/22 Vodňany - Klatovy 75,2 silnice I/27 Plzeň, Litice - Klatovy 38,8 silnice I/34 Havlíčkův Brod - Koclířov 81,5 silnice I/38 Jihlava - Hatě 89,4

