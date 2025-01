Dopravci by za pár let mohli platit mýtné i na silnicích nižších tříd

Po roce 2029 by kamiony a autobusy mohly platit mýtné i na některých silnicích nižších tříd. Opatření, které má zabránit objíždění placených úseků, podpořili začátkem tohoto týdne hejtmani a ministerstvo dopravy připravilo změnu zákona. Podle kritiků by to vedlo k nepřehlednosti a zvýšení nákladů dopravců by se projevilo ve zdražení přepravovaného zboží. Píše to Mladá fronta Dnes (MfD).

„Pokud jde o legislativní změny, tak již byl načten pozměňovací návrh k dopravní novele, který toto zpoplatnění umožní. Je potřeba, aby byl uplatněn v rámci druhého čtení návrhu novely zákona o silniční dopravě a souvisejících zákonů,“ cituje deník mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelku.

Tisíce kilometrů silnic

Kraje podle deníku vybraly asi 3000 kilometrů silnic, které by mohly být zpoplatněné. Zhruba polovina je ve Středočeském kraji. Rozšiřování mýta nebude povinné, kraje si budou moci rozhodnout o zpoplatnění komunikací, které spravují. Nastat by tak mohla situace, kdy silnice druhé třídy povede napříč dvěma kraji a zpoplatněná bude jen v jednom z nich.

Podle kritiků zpoplatnění některých silnic nižších tříd povede k nepřehlednosti a zdražení přepravovaného zboží. „Koncepce má být jasná a nemá v ní být tisíce výjimek. Buď zpoplatněme vše, a pak je to jasné, nebo zpoplatněme jasně vydělený úsek,“ uvedl expert na problematiku mýta z ČVUT Václav Jirovský.

V Česku je nyní zpoplatněno 1587,5 kilometru dálnic a 1385 kilometrů silnic první třídy, výběr se od počátku letoška rozšířil na dalších 124,91 kilometru nových silnic a dálnic. Zároveň se od počátku roku až o pět procent zvýšil poplatek za emise oxidu uhličitého, liší se podle emisní třídy, do které nákladní vozidlo patří. Zvýšení mýtného by podle předpokladu ministerstva dopravy mělo do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přinést navíc 800 milionů korun. Loni dopravci zaplatili v Česku na mýtném rekordních 17,161 miliardy korun, meziročně o 15 procent víc.

