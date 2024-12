Asadův režim padl, opozice slibuje vybudovat novou a mírumilovnou Sýrii

Syrský režim prezidenta Bašára Asada se v noci na dnešek po 24 letech zhroutil. Diktátora, který ještě před dvěma týdny měl moc zdánlivě pevně v rukou, smetla blesková povstalecká ofenziva za 11 dnů, poté, co se to během občanské války nepodařilo téměř 14 let. Osud Asada je nejasný, podle dvou syrských činitelů ale mohl zahynout při pádu letadla, kterým prchal z Damašku. Rebelové chtějí předat moc přechodnému vládnímu orgánu s plnými výkonnými pravomocemi. Česko dočasně stáhlo všechny diplomatické pracovníky ze své ambasády v Sýrii.

Reklama

Povstalci vedení islamisty obsadili v noci na neděli prakticky bez odporu Damašek a ráno v televizním prohlášení oznámili, že Asadův režim svrhli a propustili vězně. Muž, který prohlášení přečetl, vyzval všechny opoziční bojovníky a občany k zachování státních institucí svobodného syrského státu a k návratu Syřanů ze zahraničí do vlasti.

Asad patrně zahynul při pádu letadla, když prchal z Damašku před rebely Politika Povstalci i exilová opozice v neděli nad ránem ohlásili konec režimu syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada, který zemi vládl 24 let. Rebelové už vyzvali uprchlé Syřany k návratu do vlasti a slibují budování nové Sýrie, která se stane mírumilovným místem. "Tyran Bašár Asad uprchnul," oznámili povstalci na síti Telegram. "Prohlašujeme město Damašek za svobodné," dodali. Lidé v Damašku a v dalších syrských městech podle médií oslavují pád režimu. Je velmi pravděpodobné, že Asad mohl zahynout při pádu letadla, kterým patrně prchal do Libanonu, sdělily Reuters dva syrské zdroje. Smrt syrského diktátora zatím není potvrzena. ČTK Přečíst článek

Syrský premiér Muhammad Ghazí Džalálí dal najevo, že je připraven předat moc. Na záběrech na sociálních sítích byl dnes už vidět v doprovodu povstalců. Jejich vůdce Abú Muhammad Džúlání během dne dorazil do Damašku, kde od 16:00 místního času do pondělních 05:00 platí zákaz vycházení.

Armáda do poslední chvíle tvrdila, že pokračuje v akcích proti "teroristům". Na záběrech na sociálních sítích byly ale spíše než boje vidět velké skupiny Syřanů slavících v řadě měst pád režimu a strhávajících sochy jeho představitelů a provládní plakáty. V Damašku civilisté také pronikli do Asadovy rezidence.

Reklama

Politici varují: Pád syrského režimu může vést k uprchlické vlně Politika Pád režimu Bašára Asada v Sýrii neznamená pro Evropu nic dobrého, míní europoslankyně ODS Veronika Vrecionová. Dá se podle ní jen těžko odhadovat, zda v zemi nevypukne další občanská válka, což by znamenalo další výraznou uprchlickou vlnu do Evropy. Předseda senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer (nez.) varuje, že pokud s nadcházející zimou nenastane solidarita se Sýrií, může se zvednout tak velká vlna uprchlíků, která nebude mít srovnání s těmi minulými. Asadův pád však označil za historický okamžik. ČTK Přečíst článek

"Tyran Bašár Asad uprchnul," oznámili povstalci v noci na dnešek na telegramu. Kam se diktátor uchýlil, není jasné, dříve se spekulovalo o tom, že by mohl odejít do Ruska či do Íránu, tedy do zemí, které patřily k nejbližším spojencům jeho režimu. Právě Moskva v neděli uvedla, že se Asad vzdal úřadu, nařídil poklidné předání moci a opustil Sýrii. Kde je, ovšem nesdělila.

Dva syrští činitelé agentuře Reuters naproti tomu řekli, že považují za pravděpodobné, že Asad mohl zahynout při pádu letadla v okolí Homsu na středozápadě země. Bílý dům informoval, že americký prezident Joe Biden mimořádný vývoj v zemi sleduje. Nově zvolený prezident Donald Trump dal najevo přesvědčení, že Asad utekl ze své země, protože Rusko nemělo zájem ho dále chránit.

rozestřílená malba autoritáře Bašára Asada v syrském městě Hamá profimedia.cz

Netanjahu: Velká prohra íránské osy

Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua je pád režimu, který byl důležitou součástí íránské osy, historickou událostí a přímým důsledkem úderů, které Íránu a libanonskému radikálnímu hnutí Hizballáh uštědřil Izrael. Ten také obsadil nárazníkovou zónu mezi oběma státy v příhraniční oblasti Golanských výšin. Dva bezpečnostní zdroje Reuters řekly, Izrael dnes na Sýrii opakovaně zaútočil, a to především na sklady zbraní.

Asadův pád přivítali také německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří zároveň vyzvali Sýrii k jednotě a k politickému řešení současné situace. Čína doufá, že Sýrie se co nejdříve vrátí ke stabilitě. Írán uvedl, že respektuje syrskou jednotu a národní suverenitu a vyzval k zahájení národního dialogu všech částí syrské společnosti. Na íránskou ambasádu v Damašku dnes vtrhli povstalci, kteří vstoupili také do rezidence italského velvyslance; nikdo neutrpěl zranění.

Hakan Fidan, ministr zahraničí Turecka, které má k povstalcům blízko, v Dauhá prohlásil, že Syřané si budou moci sami rozhodnout o budoucnosti. Zároveň varoval, aby mezinárodní společenství nedovolilo teroristickým organizacím využít situace po svržení Asadovy vlády. Jordánský král Abdalláh II. uvedl, že jeho země respektuje volbu syrského lidu.

Češi by měli být v bezpečí

České ministerstvo zahraničí varovalo občany před cestami do Sýrie a ty, kteří se na jejím území nacházejí, vyzvalo k jejímu opuštění. Černínský palác informoval o tom, že všichni diplomatičtí pracovníci z ambasády v Damašku byli dočasně staženi a jsou spolu se třemi dalšími Čechy v Libanonu. Premiér Petr Fiala uvedl, že sázka na Rusko nakonec Asadovi nevyšla. Zemi popřál stabilitu a svobodu, nikoliv chaos či vládu teroristů. Někteří čeští politici varují před nestabilitou v Sýrii a možnou další vlnou uprchlíků.

Po dnešním jednání krizového štábu českého ministerstva zahraničí šéf české diplomacie Jan Lipavský prohlásil, že povstalce, kteří svrhli režim, Česko nyní vzhledem k jejich minulosti posuzuje velice opatrně. Podle ministra také nadále platí, že islamisté z povstaleckého hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS), kteří se na Asadově pádu podíleli, jsou klasifikováni Evropskou unií i OSN jako teroristická organizace a česká vláda s nimi nemá a nechystá v tuto chvíli žádné kontakty. Prioritou české diplomacie je stabilizace situace tak, aby nedošlo k dalšímu masivnímu migračnímu toku do Evropy; klíčová přitom bude koordinace s partnery z EU, řekl Lipavský.

Dění v Sýrii po několika letech prakticky zamrzlého konfliktu nabralo v posledních dnech rychlý spád. Povstalci pod vedením islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) ve středu minulý týden zahájili na severozápadě země úspěšnou ofenzivu, při které rychle dobyli města Halab (Aleppo), Hamá či Homs. Řadu míst vládní vojsko vyklidilo prakticky bez boje.

Bašár Asad zemi vládl jako prezident od roku 2000, kdy nahradil svého zemřelého otce Háfize Asada, který funkci hlavy státu zastával od roku 1971. Asadova Socialistická strana arabské obrody (Baas) byla u moci od převratu v roce 1963.