Izrael je ve válce

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy v sobotu ráno zahájili rozsáhlý a podle agentur překvapivý útok na Izrael. Vypálili desítky raket, což si zatím vyžádalo jeden život a 15 zraněných, a zároveň do Izraele vyslali komanda, která se střetávají s policisty a vojáky. K útokům se přihlásilo radikální hnutí Hamás. Izraelská armáda uvedla, že je ve válečném stavu, povolává rezervisty a zahájila nálety na Pásmo Gazy.

Jižním a středním Izraelem, včetně regionu Tel Avivu, dnes od rána zní sirény varující před raketovými útoky. Nově se ozývají také v Jeruzalémě. Dopady raket jsou hlášeny z Tel Avivu, ale i dalších měst. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalované rakety a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, zřejmě po zásahu jednou z raket.

Izraelské úřady zatím potvrdily jednu oběť. Je jí šedesátnice, která zemřela při přímém zásahu raketou v oblasti nedaleko Pásma Gazy. Z celkem 15 zraněných jsou dva ve vážném stavu.

K útokům se přihlásilo hnutí Hamás

Vůdce ozbrojeného křídla palestinského radikálního hnutí Hamás Muhammad Díf vyzval všechny Palestince, jakož i ozbrojence v sousedním Libanonu, aby se do bojů zapojili, informovaly agentury Reuters a AP.

„Tohle je den největší bitvy, která ukončí poslední okupaci na zemi,“ uvedl Díf, který veřejně vystupuje jen zřídka. Na Izrael podle něj ráno mířilo 5000 raket. Na izraelské území kromě toho pronikl neznámý počet palestinských ozbrojenců, přičemž videa na sociálních sítích a výpovědi svědků nasvědčují rozsáhlým pouličním bojům.

Izraelská armáda v reakci na dnešní rozsáhlý útok palestinských radikálů zahájila nálety na Pásmo Gazy. Ministr obrany Joav Gallant zároveň schválil povolání armádní rezervistů. Informuje o tom server listu The Times of Israel.

Podrobnosti o tom, na jaké cíle izraelské odvetné nálety míří, zatím nejsou známy.

Český premiér Petr Fiala teroristické útoky na Izrael odsoudil. Ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že Česká republika stojí za Izraelem v jeho úsilí žít v míru a bezpečí.

