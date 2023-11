Nejste spravedliví, Izrael podporujete jen kvůli holokaustu, sepsul Erdogan státy EU

Evropská unie podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v otázce války Izraele proti Hamásu nezaujala spravedlivý postoj. V důsledku toho je důvěra v sedmadvacítku hluboce otřesena, řekl podle agentury Reuters Erdogan tureckým médiím v pátek během letu z Kazachstánu. Podpora, kterou evropské země vyjadřují Izraeli, podle něho pochází „z jejich dluhů“ vůči tomuto státu kvůli holokaustu.

Kvůli izraelským útokům v Pásmu Gazy Erdogan přerušil kontakty s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Netanjahu už není někým, s kým bychom mohli mluvit,“ řekl turecký prezident. Dodal ale, že Ankara nepřeruší kontakty s Izraelem.

Izrael proti Hamásu, který ovládá Pásmo Gazy, vede ofenzivu poté, co bojovníci radikálního palestinského hnutí 7. října podnikli překvapivé a brutální útoky na izraelském území. Turecko izraelské odvetné akce opakovaně kritizovalo a Erdogan dává najevo, že Hamás podle něho není teroristická organizace, za kterou ho označují západní země.

Po skončení nynějšího konfliktu se Pásmo Gazy musí stát součástí nezávislého, suverénního palestinského státu, řekl Erdogan a dodal, že Turecko nepodpoří to, aby „Palestinci byli postupně vymazáni z dějin“.