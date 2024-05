Svůj boj proti Putinovi nikdy nevzdám, uvedl blízký spolupracovník Navalného

Leonid Volkov, který býval pravou rukou ruského opozičního politika Alexeje Navalného, řekl britské stanici BBC, že nikdy nevzdá boj proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby nebyla zbytečná „nejvyšší oběť“ opozičního vůdce. Navalnyj za nejasných okolností zemřel v ruském vězení za polárním kruhem.

BBC zveřejnila úryvky rozhovoru s Volkovem, který byl v březnu před svým domovem v litevském exilu brutálně přepaden a od úderů kladivem utrpěl zlomeninu ruky, pohmožděniny na hlavě a poranění nohy.

Útok měl podle Volkova jasné poselství: „Víme, kde žiješ, a můžeme tě zabít. Jdeme po tobě,“ řekl v prvním televizním rozhovoru poskytnutém po přepadení.

Za útokem stojí Poláci

Minulý měsíc polské úřady kvůli útoku na ruského opozičníka zadržely tři lidi: Bělorusa, který si podle vyšetřovatelů útok objednal, a dva Poláky z prostředí fotbalových „ultras“, kteří útok podnikli. Volkov je přesvědčen, že za přepadením stojí Putinův režim.

Sedmačtyřicetiletý Navalnyj podle ruských úřadů zemřel 16. února ve věznici a jeho spolupracovníci za smrt činí zodpovědného Putina. Na úmrtním listě stojí, že zemřel přirozenou smrtí.

Podle Volkova „nikdo nenahradil“ Navalného, jakkoli každý podle něj ví, že Navalného manželka Julija je novou charismatickou vůdkyní opozice, přestože si nikdy nepřála sehrávat tuto veřejnou roli. Smrt svého přítele označil za „otevřenou ránu v našich srdcích“.

„Vždy jsme si uvědomovali, že bojujeme proti šílenému fašistickému diktátorovi, který neuznává žádné meze,“ řekl. Obvinil Putina, že „zabíjí tisíce lidí“, ať už domácích odpůrců, v Evropě nebo na Ukrajině. Neexistuje „žádný kouzelný trik“, který by mohl svrhnout ruský režim, varoval a vyzval západní spojence, aby poslali na Ukrajinu více zbraní a neuvažovali o vyjednávání s Ruskem, navzdory nedávnému postupu ruských vojsk. Podle něj Putin „blufuje, aby se předváděl mnohem silnější, než skutečně je, protože doufá, že to postačí k tomu, aby přinutil Ukrajinu a její západní spojence vstoupit do nějakého vyjednávání“.

Na Putina podle něj musí být vyvíjen „vojenský tlak, ekonomický tlak, politický tlak“, a to pokud možno zevnitř a zvenčí. „Pokud existuje 50 věcí, které můžeme udělat, musíme jich udělat všech 50. Nestačí udělat 49, protože je to největší hrozba pro svět, jakou jsme za posledních 80 let viděli,“ prohlásil.