Poslední video s Navalným. Ruský soud poslal za mříže novinářku, která ho natočila

Moskevský soud poslal na dva měsíce do vazby novinářku zpravodajského portálu SOTAvision Antoninu Favorskou, kterou vyšetřovatelé viní z účasti v extremistické organizaci.

Reklama

Konkrétně prý podle nich zveřejnila příspěvky na platformách Fondu boje proti korupci (FBK) zesnulého opozičního předáka Alexeje Navalného. Favorská obvinění odmítla. Informovaly o tom weby Meduza, The Moscow Times a agentura AP, podle nichž Favorská natočila poslední známé video, na kterém je Navalnyj ještě živý.

Žurnalistka a fotografka Favorská (vlastním jménem Kravcovová) pokrývala soudy s Navalným v trestaneckých koloniích a natočila s ním poslední video na slyšení 15. února, kterého se účastnil prostřednictvím videospojení, píše Meduza. Poté, co ruské úřady převezly hlasitého kritika Kremlu do trestanecké kolonie na Sibiři známé jako Poljarnyj volk, napsala reportáž z obce Charp, kde se věznice nachází.

Zelenský si na svůj účet za loňský rok připsal miliony. Prezident vydělal na nájemnících i dluhopisech Money Příjmy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho rodiny v loňském roce činily 12,4 milionu hřiven (7,4 milionu korun). ČTK Přečíst článek

Navalnyj zemřel náhle 16. února v trestanecké kolonii, která je pokládaná za jednu z nejdrsnějších ruských věznic. Podle úřadů zemřel náhlou smrtí poté, co se mu udělalo zle. Navalného okolí tvrdí, že za jeho úmrtím stojí - ať přímo či nepřímo - režim prezidenta Vladimira Putina. Kreml popřel, že by se na smrti Navalného podílel stát. Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim především za korupci. Od roku 2021 byl ve vězení, postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Favorskou bezpečnostní složky zadržely nejprve 17. března několik hodin poté, co položila květiny u Navalného hrobu. Soud ji pak poslal na deset dní za mříže na základě článku o neuposlechnutí policie, píše Meduza. Když o 27. března z vězeňského zařízení odcházela, zadrželi ji znovu. Vyšetřovací výbor proti ní o den později vznesl obvinění související s účastí v extremistické organizaci, jak před několika lety ruský soud označil fondy a štáby spojené s Navalným.

Lipavský se před časem ocitl v hledáčku čínských hackerů, uvedl web Politico Politika Skupina hackerů APT31, která má podle Spojených států a Británie úzké vazby na Čínu, před lety zaútočila i na parlamentní skupinu, jejímž členem byl současný ministr zahraničí Jan Lipavský, uvedl bruselský server Politico. Cílem útoků byly e-mailové adresy členů Meziparlamentní aliance pro Čínu (IPAC) z EU a Británie. ČTK Přečíst článek

Vyšetřovatelé ji podle Meduzy viní ze zveřejňování příspěvků na platformách Navalného fondu. Tisková služba soudu uvedla, že novinářka je obviněná ze shromažďování materiálů, výroby a úpravy videí a publikací pro FBK. Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová na síti X reagovala prohlášením, že Favorská nic u FBK nezveřejňovala. „I když pomineme lživost obvinění, jeho podstata zůstává - novinářku obviňují kvůli novinářské činnosti,“ dodala.

Samotná žurnalistka rovněž vinu popřela. Ohradila se také proti rozhodnutí soudu vést líčení za zavřenými dveřmi. „Jsem zásadně proti uzavřenému procesu. Potřebujeme, aby média věděla, co se tady děje, z čeho jsem obviněna,“ řekla Favorská. Podle serveru The Moscow Times také uvedla, že je souzena za článek o tom, jak ruská vězeňská služba „mučila“ Navalného. Pokud ji soud shledá vinnou z účasti v „extremistické“ organizaci, hrozilo by jí až šest let vězení, podotkl The Moscow Times.