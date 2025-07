Britská AstraZeneca v USA  investuje 50 miliard dolarů během pěti let. Evropští farmaceuti reagují na cla

Evropské farmaceutické společnosti urychlují své investice v USA s cílem zmírnit dopad cel zavedených prezidentem Donaldem Trumpem . Společnost AstraZeneca již v listopadu oznámila plány investovat v USA do konce roku 2026 3,5 miliardy dolarů a v té době uvedla, že v zemi zaměstnává téměř 18 tisíc lidí. Nyní se rozhodla investici výrazně navýšit.

Investice britského farmaceutického gigantu půjde jak do výroby, tak do výzkumu a vývoje, uvedla společnost AstraZeneca ve svém prohlášení. Zahrnuje čtyři miliardy dolarů na nové zařízení ve Virginii, které bude vyrábět léky na chronická onemocnění, uvedl ve Washingtonu, D.C. Kevin Hassett , ředitel Národní ekonomické rady USA. „Po dokončení této investice bude podstatná část léčiv společnosti AstraZeneca prodávaných ve Spojených státech vyráběna ve Spojených státech,“ uvedl Hassett.

Agentura Bloomberg uvedla, že AstraZeneca bude také ve Virginii vyrábět svou experimentální pilulku na hubnutí, a to na základě dřívějšího oznámení konkurenta Eli Lilly, který také plánuje vyrábět svou pilulku na obezitu v USA.

Velké výdaje

Od Trumpova zvolení evropští farmaceutičtí konkurenti představují stále větší investiční plány. Švýcarská společnost Novartis v dubnu oznámila plány na investice do infrastruktury v USA ve výši 23 miliard dolarů, zatímco její rival z jiného města, společnost Roche Holding, uvedla, že investuje 50 miliard dolarů . V květnu francouzský výrobce léčiv Sanofi oznámil záměr investovat v USA do roku 2030 nejméně 20 miliard dolarů.

Pascal Soriot , který je generálním ředitelem společnosti AstraZeneca od roku 2012, naléhal na americké politiky, aby se omezila celní sazba. Letos na jaře doporučil , aby američtí úředníci osvobodili léky od cel s argumentem, že daňové pobídky jsou lepším způsobem, jak přilákat investice do vývoje a výroby léčiv.

Trump navrhl různé časové harmonogramy pro cla na léčiva, naposledy plovoucí cla, která by začala platit již od 1. srpna. Prezident uvedl, že očekává, že dá firmám rok na to, aby přenesly výrobu do USA, než zavedou cla až do výše 200 procent.

Soriot mezitím v Británii vyjádřil obavy ohledně aktivit své společnosti ve své domovské zemi. Dlouhodobě si stěžuje na britské regulační prostředí, které podle něj brání zemi v udržení konkurenceschopnosti s USA a Čínou. V lednu společnost Astra upustila od plánů na výstavbu závodu na výrobu vakcín v Liverpooluza 607 milionů dolarů. V USA společnost provozuje 17 výrobních závodů ve 12 státech.

