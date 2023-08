Smrt Prigožina může v Rusku vyvolat občanskou válku, varoval Navalnyj

Uvězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj označil pád letadla s vůdcem soukromé žoldnéřské armády Jevgenijem Prigožinem za teroristický čin, z jehož spáchání obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina. Nejhlasitější kritik Putinova režimu současně varoval před hrozbou občanské války v Rusku. Na Navalného vyjádření upozornil mimo jiné zpravodajský server Meduza.

Prigožinovo letadlo se zřítilo ve středu při letu z Moskvy do Petrohradu za dosud nevyjasněných okolností, spekuluje se i o sestřelení protiletadlovou raketou. Prigožin před dvěma měsíci vedl neúspěšnou vzpouru, při které jeho žoldnéři táhli na Moskvu. Putin jej tehdy označil za zrádce.

Vzpouru ukončila dohoda zprostředkovaná běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, která Prigožinovi a jeho lidem umožnila vyváznout bez trestu a odejít do exilu v Bělorusku. Zanedlouho však byl Prigožin opět viděn při jednáních s různými činiteli v Moskvě a Petrohradu.

Navalnyj se pozastavil nad Prigožinovou údajnou naivitou, projevující se důvěrou v Putinovo slovo, protože šéf Kremlu podle opozičníka nemá žádnou čest. Vysmát se lze podle Navalného i lidem věřícím v um tajných služeb, protože „putinští zabijáci“ dokážou leda tak sestřelit či vyhodit do povětří civilní letadlo nad Ruskem, tedy spáchat teroristický útok, a zabít při tom i naprosto nevinného pilota a letušku.

„V Rusku je 50 až 60 tisíc bývalých vězňů a bývalých účastníků války, kteří nosí nášivky Vagner (Prigožinovy soukromé žoldnéřské armády - pozn. ČTK). A tento (Prigožinův) kult má dalších několik stovek tisíc vyznavačů,“ upozornil Navalnyj. Připomněl, že svého času ruská média Prigožinovu žoldnéřskou skupinu opěvovala a sám Prigožin a jeho zástupce Dmitrij Utkin dostávali válečná vyznamenávání jako hrdinové.

Dva prezidenti - ruský a běloruský - jim dali záruky bezpečnosti. Ale přesto je oklamali, uvedl Navalnyj. V očích Prigožinových přívrženců se zdá, že „zrádce a zbabělec Putin ve svém Kremlu závidí ruským hrdinům popularitu u lidu a u vojska a nenávidí je, a proto vydal rozkaz je zabít“. A tak se Prigožin a Utkin v očích krajanů přeměnili v mučedníky a legendy.

„Věc nespočívá v tom, že pro část nejagresivnějších stoupenců války proti Ukrajině se válečný příběh přeměnil v ságu o tom, jak Putin zradil a zabil své věrné důstojníky. Ale v tom, že právě z takových ingrediencí se vaří pokrm zvaný občanská válka,“ varoval Navalnyj, ve zjevné narážce na Prigožinovu přezdívku „Putinův kuchař“.