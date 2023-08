V Rusku havarovalo letadlo. Nikdo nepřežil. Na seznamu cestujících byl i Prigožin

Soukromé letadlo, na jehož palubě byl podle seznamu pasažérů i šéf žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, která se vzbouřila proti Vladimíru Putinovi, havarovalo v ruské Tverské oblasti severně od Moskvy. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na úřady. Zemřelo všech sedm cestujících a tři členové posádky, příčina pádu letadla je předmětem vyšetřování.

Na seznamu cestujících byl i Prigožin

„Letadlo Embraer letělo z (moskevského letiště) Šeremeťjevo do Petrohradu. Na palubě byli tři členové posádky a sedm pasažérů. Všichni zahynuli,“ uvedlo tiskové oddělení ruského ministerstva pro mimořádné záležitosti.

„Zahájili jsme vyšetřování havárie letadla Embraer, která se stala dnes večer v Tverské oblasti. Na seznamu cestujících bylo i jméno Jevgenij Prigožin,“ citoval TASS ruskou federální agenturu pro leteckou dopravu Rosaviacija.

Letoun podle ministerstva spadl u vesnice Kuženkino na severozápadě Tverské oblasti, zhruba na půl cesty mezi Moskvou a Petrohradem. Záchranné složky podle agentury RIA Novosti uvedly, že zatím na místě nalezly těla osmi osob. Letadlo, které v tu dobu bylo ve vzduchu necelou půlhodinu, začalo po nárazu do země hořet.

Moderátorka Xenija Sobčaková na sociální síti uvedla, že havarované letadlo patrně patřilo právě Prigožinovi. Ruskojazyčný server BBC napsal, že šéf wagnerovců vlastní stroj Embraer Legacy 600 s označením RA-02795 a podle serveru Flightradar letadlo s tímto číslem dnes odpoledne vzlétlo z Moskvy. Okolo 15:11 se pak ztratilo z radaru nad Tverskou oblastí ve výšce 8500 metrů.

Prigožin, jehož bojovníci z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny se v rámci ruského vojenského tažení na Ukrajině účastnili nejtvrdších bojů, se letos na konci června pokusil o ozbrojenou vzpouru proti ruskému armádnímu velení a ministerstvu obrany. Při bleskové akci 24. června obsadil armádní objekty a letiště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska. Následně se několik tisíc žoldnéřů s tanky, obrněnými vozidly, protiletadlovými zbraněmi a civilními nákladními automobily vydalo na Moskvu, ještě ten den se ale Prigožin postup svých lidí zastavil.

Kreml následně ohlásil, že wagnerovci i jejich šéf nebudou stíháni, ale odejdou do Běloruska. Od té doby není jejich osud jasný. Prigožin tento týden zveřejnil první video od vzpoury, na kterém naznačoval, že je v Africe. Není ale jasné, kdy a kde záběry vznikly.

