Šest let vězení za rozdělování sportovních dotací. Kauza exministra Březiny jde do finále

V kauze rozdělování sportovních dotací pražského magistrátu žádá státní zástupce pro exministra Karla Březinu (dříve ČSSD) šest let vězení, pro bývalého radního Jana Wolfa (KDU-ČSL) pět let. Pětileté až šestileté tresty navrhl v závěrečné řeči i většině ostatních obžalovaných.

Státní zástupce trvá na tom, že devítka obviněných některé projekty upřednostnila kvůli svým osobním zájmům či zájmům jiných vlivných lidí. Chce, aby společně uhradili hlavnímu městu škodu ve výši 17,8 milionu korun.

Obžalobě, která se týká roku 2018, čelí pět již bývalých a dva současní pražští zastupitelé - Wolf a Stanislav Nekolný (ANO). Na lavici obžalovaných usedli vedle předsedy hodnotící komise Březiny i někdejší šéf volejbalového svazu Antonín Lébl (ANO), bývalý starosta Ďáblic Miloš Růžička (STAN), exstarosta Vinoře František Švarc (ODS) a starosta Březiněvsi Jiří Haramul (ANO). Doplnily je dvě někdejší úřednice z magistrátního odboru volného času a sportu - šéfka odboru Soňa Fáberová a vedoucí oddělení sportu Dana Šachová.

Šestiletý trest vězení dnes státní zástupce Tomáš Lejnar navrhl Březinovi, Fáberové, Léblovi, Růžičkovi a Šachové. O rok méně žádá pro Haramula, Švarce a Wolfa. U Nekolného postačí podle státního zástupce nejpřísnější možný podmíněný trest - tedy tříletá podmínka s pětiletou zkušební dobou, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Ostatním zastupitelům klade za vinu i zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což jim hrozí pět až 12 let odnětí svobody. Lejnar mimo jiné řekl, že obžalovaní mají nulový náhled na svou trestnou činnost.

Škoda měla být ještě vyšší

Případ se týká peněz, které Praha ze svého rozpočtu rozdělovala na podporu sportu a tělovýchovy, a to formou veřejné soutěže. Březinova komise nepostupovala podle obžaloby na svém zasedání konaném 23. ledna 2018 podle nastavených hodnotících kritérií. Neobodovala totiž jednotlivé přihlášené projekty podle jejich významu pro hlavní město.

Fáberová a její podřízená poté podle Lejnara neudělené body rozdělily tak, aby odpovídaly konečnému pořadí projektů vybraných komisí. Rada hlavního města, v níž zasedal i Wolf, pak v únoru 2018 jednomyslně schválila poskytnutí těch grantů, které nepřevyšovaly 200 000 korun. Zbylé obsáhlejší granty následně schválilo zastupitelstvo, v němž zasedali i Březina, Wolf, Lébl, Haramul, Růžička a Švarc. Podle obžaloby svým hlasováním "zcela popřeli smysl a účel poskytování grantů na podporu sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze".

Obvinění podle obžaloby nezákonně rozdělili 32,8 milionu korun. Praha ale reálně vyplatila dotace ve výši 17,8 milionu. Proto obžaloba část skutků kvalifikovala jako pokus, nikoliv jako dokonaný trestný čin.

Zemanův ministr

Obžalovaní vinu odmítají. Březina, jenž zastával v letech 2000 až 2002 post ministra bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, u soudu už dříve prohlásil, že přidělování peněz bylo transparentní. Komise se podle něj pouze snažila celý proces zefektivnit a zrychlit, protože žádostí o granty přibývalo. Připomněl, že v dané době nebyl funkcionářem ani členem žádného pražského sportovního klubu, že se problematikou financování a podpory sportu zabývá dlouhodobě a že ohledně této problematiky působil i jako poradce na ministerstvu školství. Upozornil také na to, že jak pražská rada, tak i zastupitelstvo měly právo do procesu přidělování dotací kdykoliv zasáhnout a že se tak v jiných letech i stalo.

Advokáti obžalovaných dnes shodně poukazovali na to, že na granty neexistuje právní nárok. Neúspěšným žadatelům tak podle nich nemohla vzniknout žádná škoda. Hovořili o "nesmyslné právní kvalifikaci". Shromážděné důkazy podle nich nejsou dostatečné a jednání popsané v obžalobě není trestným činem.

Pražský městský soud obžalobu projednává od prosince 2022. Mluvčí soudu sdělila, že vyhlášení rozsudku plánuje předseda senátu odročit na přelom září a října.