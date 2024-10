Šéf MI5: Ruská rozvědka se snaží o vyvolání chaosu v Evropě

Ruská vojenská rozvědka GRU se snaží vyvolat chaos v Británii a v Evropě, varoval v úterý ředitel britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum. Největší teroristickou hrozbu pro Británii podle něho představuje obnovující se Al-Káida a Islámský stát, napsala agentura Reuters.

McCallum během každoročního projevu k hrozbám, jimž Británie čelí, řekl, že agenti GRU v souvislosti s britskou podporou Ukrajině „se stále větší lehkovážností provádějí v Británii žhářské útoky, sabotáže a další ještě nebezpečnější akce“. Británie od začátku ruské invaze na Ukrajinu patří k zemím, které nejvíce vojensky pomáhají Kyjevu.

McCallum připomněl, že po vpádu Ruska na Ukrajinu evropské země vyhostily více než 750 ruských diplomatů, z nichž drtivá většina byli špioni. To mělo dopad na fungování ruských tajných služeb. Moskva ale začala využívat třetích osob, jako jsou operativci soukromých agentur a zločinci, kteří mají za úkol odvést „špinavou práci“. To negativně ovlivnilo úroveň jejich operací, které lze nyní snáze narušit.

MI5 podle McCalluma také od roku 2022 reagovala na 20 operací, za nimiž stál Írán, nicméně většina její práce se týkala islamistického extremismu, následovaného krajně pravicovým terorismem. Pokud jde o Írán, ten podle McCalluma stál za „jedním komplotem za druhým“ na britské půdě. Počet vyšetřování možných ohrožení britského státu loni podle něj vzrostl o 48 procent, což dal do souvislosti se zločineckými aktivitami Ruska a Íránu.

Těžká práce pro MI5

Šéf kontrarozvědky řekl, že vzhledem k různým typům hrozeb a ohrožení ze strany jiných států MI5 „měla pěkně těžkou práci“ a musela se vypořádat se „závratnou škálou ideologií a přesvědčení“.

BBC na svých internetových stránkách napsala, že McCallum v minulosti mluvil veřejně o hrozbách z Ruska a Íránu, doposud ale jeho obvinění na adresu Moskvy nebyla tak silná.

Na prohlášení McCalluma odmítavým stanoviskem reagoval Írán. Teherán opakovaná „obvinění“ odmítá, řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghaj. Naopak obvinil Británii z toho, že poskytuje útočiště „teroristickým“ skupinám, které podle něj využívají svobody projevu k propagaci násilí. Teherán rovněž vyzval Londýn, aby přehodnotil svou politiku vůči Íránu a „západní Asii“.

