Jak vyřešit otázku okupovaných území na Ukrajině? Rutte nastínil možný scénář
Při jednáních o mírovém řešení rusko-ukrajinské války bude jen těžko možné se vyhnout otázce budoucnosti ukrajinských území nyní ovládaných Ruskem. V rozhovoru s americkou stanicí ABC to podle agentury DPA uvedl generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Rusko ovládá přibližně pětinu rozlohy Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.
„Musíme v tuto chvíli vzít na vědomí, že Rusko kontroluje část ukrajinského území,“ řekl Rutte.
Po uzavření příměří podle něj vyvstane otázka, jak dál postupovat v otázce území pod kontrolou Ruska a v souvislosti s možnými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Zároveň zdůraznil, že Ukrajina je svrchovaný stát, který o své geopolitické budoucnosti rozhoduje sám.
Podle Rutteho je důležité rozlišovat mezi faktickým a právním uznáním ruské kontroly nad částí ukrajinského území. Možná dohoda by mohla například konstatovat, že Rusko fakticky určitá území ovládá, aniž by tato kontrola byla uznána právně. Jako příklad uvedl celá desetiletí trvající postoj Západu k sovětské okupaci pobaltských států.
Rutteho prohlášení přichází v době, kdy se americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin připravují na osobní setkání na Aljašce 15. srpna, kde budou jednat o situaci na Ukrajině.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.
Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, což Fico následně odmítl.
Fico: Ukrajina byla použita Západem na pokus oslabit Rusko
Politika
Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, což Fico následně odmítl.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzí prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Uvedla to agentura Reuters. Trump a Putin by měli jednat o vyřešení války na Ukrajině. Podle Kallasové se musí jakékoliv dohody mezi USA a Ruska účastnit Ukrajina a evropské státy.
Evropa se chystá na schůzku Putina s Trumpem. Kallasová svolává ministry zahraničí
Politika
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzí prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Uvedla to agentura Reuters. Trump a Putin by měli jednat o vyřešení války na Ukrajině. Podle Kallasové se musí jakékoliv dohody mezi USA a Ruska účastnit Ukrajina a evropské státy.