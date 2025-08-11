Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Jak vyřešit otázku okupovaných území na Ukrajině? Rutte nastínil možný scénář

Jak vyřešit otázku okupovaných území na Ukrajině? Rutte nastínil možný scénář

Generální tajemník NATO Mark Rutte
Profimedia
ČTK
ČTK

Při jednáních o mírovém řešení rusko-ukrajinské války bude jen těžko možné se vyhnout otázce budoucnosti ukrajinských území nyní ovládaných Ruskem. V rozhovoru s americkou stanicí ABC to podle agentury DPA uvedl generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Rusko ovládá přibližně pětinu rozlohy Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.

„Musíme v tuto chvíli vzít na vědomí, že Rusko kontroluje část ukrajinského území,“ řekl Rutte.

Po uzavření příměří podle něj vyvstane otázka, jak dál postupovat v otázce území pod kontrolou Ruska a v souvislosti s možnými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Zároveň zdůraznil, že Ukrajina je svrchovaný stát, který o své geopolitické budoucnosti rozhoduje sám.

Podle Rutteho je důležité rozlišovat mezi faktickým a právním uznáním ruské kontroly nad částí ukrajinského území. Možná dohoda by mohla například konstatovat, že Rusko fakticky určitá území ovládá, aniž by tato kontrola byla uznána právně. Jako příklad uvedl celá desetiletí trvající postoj Západu k sovětské okupaci pobaltských států.

Rutteho prohlášení přichází v době, kdy se americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin připravují na osobní setkání na Aljašce 15. srpna, kde budou jednat o situaci na Ukrajině.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.

Slovenský premiér Robert Fico

Fico: Ukrajina byla použita Západem na pokus oslabit Rusko

Politika

Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, což Fico následně odmítl.

ČTK

Přečíst článek

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová

Evropa se chystá na schůzku Putina s Trumpem. Kallasová svolává ministry zahraničí

Politika

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzí prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Uvedla to agentura Reuters. Trump a Putin by měli jednat o vyřešení války na Ukrajině. Podle Kallasové se musí jakékoliv dohody mezi USA a Ruska účastnit Ukrajina a evropské státy.

ČTK

Přečíst článek

Související

Mohlo by vás zajímat

Češi mají ve vlacích nejrychlejší připojení v rámci EU

Internet od Muska se vyplácí. Češi mají ve vlacích nejrychlejší připojení v rámci EU, pomáhá to ekonomice

Zprávy z firem

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Biochemik Hostomský: V Americe se z neúspěchu otřepete. V Evropě vás provází celý život

Leaders

Jan Žižka

Přečíst článek
Juraj Privrel

Slovenský developer: Před sedmi lety jsme stavěli pro nižší střední třídu, teď pro tu vyšší

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme