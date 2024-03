Střelci z moskevské koncertní síně u soudu. Ten obvinil čtyři z nich z terorismu

Soud v Moskvě obvinil čtyři lidi podezřelé z pátečního útoku v koncertní síni ve městě Krasnogorsk na západním okraji ruské metropole z teroristického činu spáchaného ve skupině. Hrozí jim doživotí, uvedla agentura TASS. Na všechny čtyři soud uvalil vazbu na dobu nejméně dvou měsíců nebo než se uskuteční soudní proces. Při útoku zahynulo nejméně 137 lidí, dalších více než 180 je jich zraněno, uvedly v aktualizované bilanci moskevské úřady.

Ruské bezpečnostní síly v sobotu oznámily, že dopadly pachatele útoku. Celkem informovaly o zatčení 11 osob, včetně čtyř útočníků. Moskva naznačovala jejich spojení se sousední Ukrajinou, k útoku se ale opakovaně přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Kyjev jakékoli zapojení důrazně popřel.

FOTOGALERIE: Jak to vypadalo u soudu?

Soud v Moskvě rozhodoval, zda na podezřelé uvalí vazbu, učinil tak v případě všech čtyř mužů obviněných z teroristického činu. Určil, že dvouměsíční lhůta může být prodloužena do doby, než bude zahájen soudní proces na základě obvinění z terorismu. Ten by měl začít 22. května, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na na prohlášení ze soudního procesu zveřejněného no platformě Telegram. Podle soudu se rodáci z Tádžikistánu přiznali.

Čtyři podezřelí, které soud obvinil z terorismu, se jmenují Dalerdcon Barotovič Mirzojev, Sajdakrami Murodali Račabalizoda, Muhammadsobir Fajzov a Šamsudin Fariduni, uvedl s odkazem na soudní spisy Reuters.

Jeden z podezřelých byl dnes do soudní síně přiveden se zavázanýma očima. Pásku mu sundala ostraha, takže bylo možné vidět jeho monokl, uvedla agentura AP. Budovu soudu obklopovaly davy policistů, na místě panují přísná bezpečnostní opatření.

V autě, ve kterém podezřelí prchali z Moskvy, se podle jednoho z ruských poslanců našly cestovní pasy Tádžikistánu. Ruská média zveřejnila záběry, na nichž jeden ze zadržených odpovídá na otázky tádžicky.

Lidé v Rusku drží celostátní smutek na památku obětí pátečního teroristického útoku v koncertní síni Crocus City Hall. K místu přišly stovky lidí uctít památku zabitých návštěvníků. Podle aktualizovaných údajů moskevských úřadů je po útoku 182 zraněných, z toho 121 leží v nemocnici a 61 se léčí ambulantně.